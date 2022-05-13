歐盟力求在本月達成對俄羅斯石油的分階段禁運協議

石油禁運

4名外交官和官員5月13日說，儘管東歐有供應疑慮，歐洲聯盟仍力求在本月達成對俄羅斯石油的分階段禁運協議，反駁禁運可能延後或放水的說法。路透社報導，歐盟執行委員會為了回應俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，本月初提議對俄國祭出石油禁運令；但保加利亞、捷克、匈牙利和斯洛伐克等歐盟東歐成員國對俄國石油的依賴，為達成協議構成最大障礙。

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中央社報道，儘管歐盟執委會主席馮德萊恩看似難以說服對禁運提案批評最力的匈牙利總理歐爾班， 不過歐盟外交官和官員表示，他們仍對達成協議感到樂觀。

一名歐盟高層外交官說：“會有協議的。”這名人士指出，對於目前依賴俄羅斯石油、有必要尋找其他供應來源的國家，提議中的轉型及投資規模具有彈性。

第二名高層外交官表示，預計在本周末進行的技術性談判之後，協議可能在16日歐盟各國外交部長於布魯塞爾召開會議時就能達成。

第三名外交官則說，本周稍晚有機會達成協議；“這將由布達佩斯和布魯塞爾的政治最高層做出決定，我對此很樂觀。”

按照協議，大多數歐盟國家將須在今年底前對俄羅斯石油實施全面禁運，但匈牙利和斯洛伐克都已取得截至2024年底的豁免權，捷克則可豁免至2024年中期。