澤連斯基：馬克龍為俄羅斯尋找出路是徒勞的，不會為普京留面子而失去主權

烏克蘭/法國/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月12日在接受意大利媒體採訪時表示，“我們不應該為俄羅斯尋找出路，而馬克龍這樣做是徒勞的。我認為他有很好的經驗：在俄羅斯自己想要並理解其需要（結束戰爭）之前，俄羅斯不會尋找任何出路。”

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澤連斯基周四晚接受了意大利廣播電視公司電視一台（RAI 1）“Porta a Porta”節目的專訪。他在採訪中指出，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）試圖找到與俄羅斯結束戰爭的外交語言是徒勞的，因為馬克龍在尋求俄羅斯和烏克蘭之間的調解方面已經有了負面的經驗。

澤連斯基在採訪中說：“我們不應該為俄羅斯尋找出路，而馬克龍這樣做是徒勞的。我認為他（馬克龍）有很好的經驗：在俄羅斯自己想要並理解它需要（結束戰爭）之前，它（俄羅斯）不會尋找任何出路。也許埃馬紐埃爾知道的東西更多。我知道，他想在俄羅斯和烏克蘭之間的調解中找到一些結果。但他沒有找到任何結果。不是從我們這邊，而是從俄羅斯那邊（沒有找到結果）。”

澤連斯基補充說：“而對於我來說，為了給普京留點面子而提出一些與我們的主權有關的事情是不太正確的。我們不準備為某人保留一些東西，並為此失去我們的領土。”

對此，法國總統府周五向法新社回應稱：“共和國總統從未在未經澤連斯基總統同意的情況下與弗拉基米爾·普京討論過任何問題”。愛麗舍宮方面補充說：“他（馬克龍）一直說，應由烏克蘭人決定他們與俄羅斯人談判的條件。”

澤連斯基認為，歐洲在烏克蘭戰爭問題上的立場與美國的立場沒有區別，但一些歐洲領導人正在尋找與普京對話的機會。

澤連斯基對節目主持人說：“你是對的，一些歐洲領導人認為有必要為普京找到某些方法。但請理解——我們已經（這樣）找了很多年了。今天，這些道路上有我們人民的屍體。”澤連斯基補充說：“我不準備找到這樣的方法。”

據澤連斯基說，“當下應該有一個務實的對話，需要俄羅斯的願望，因為這將是太晚了。另一個血腥的案例（將會發生），就像在布查、博羅迪揚卡和馬里烏波爾那樣——人們不會（對此）有耐心。”

澤連斯基還強調：“我們永遠不會承認克里米亞是俄羅斯聯邦的一部分。我們準備與俄羅斯聯邦談判，關於克里米亞的決定還沒有來得及（提及）。現在正在進行一場戰爭，人的生命很寶貴。讓我們把這個問題放在一邊，如果它是痛苦的，使談判進程複雜化，使烏克蘭和俄羅斯的總統會晤進程複雜化的話。”

澤連斯基說：“我們在土耳其的代表團提出可以忽略這個問題，但不是永遠。他們建議，我們各國應在10年內解決克里米亞問題。我們還沒有聽到這個問題的答案。”

澤連斯基指出，他也不準備談論烏東地區的兩個分離主義的所謂“共和國”的“自治”問題。

澤連斯基說：“他們（俄羅斯）摧毀了（頓巴斯）由我們控制的部分。現在他們已經承認它們（頓涅茨克和盧甘斯克）是獨立的共和國，不是烏克蘭的一部分。俄羅斯把它們分離出去了。”

此前，馬克龍9日在“歐洲未來論壇”閉幕式上發表講話，提議建立“歐洲政治共同體”。他在講話中還表示，歐洲必須從過去歷史的錯誤中吸取教訓，確保在俄羅斯和烏克蘭進行和平談判時，沒有任何一方受到羞辱。

馬克龍指出：“我們未來必須建設和平，讓我們永遠不要忘記這一點。”他補充說：“我們將不得不與烏克蘭和俄羅斯一起做這件事。討論和談判的條件將由烏克蘭和俄羅斯確定。但這不會在否定中進行，也不會在相互排斥中進行，甚至不會在羞辱中進行。 ”

馬克龍還坦言，烏克蘭尋求在短期內加入歐盟是難以實現的。“我們都非常清楚，允許它加入的過程確實需要幾年，也可能是幾十年。”馬克龍補充道，加入“共同體”並不能保證未來的歐盟成員國資格。

馬克龍當天在推特上寫道：“我們沒有與俄羅斯交戰。我們作為歐洲人正在為維護烏克蘭的主權和領土完整而努力。為了我們大陸和平的回歸。我們將幫助重建烏克蘭，作為歐洲人，永遠如此。”

澤連斯基是隨後第一個對馬克龍的發言表示保留意見的烏方高層。在周三面向法國大學生的視頻講話中，澤連斯基堅持強調烏克蘭應儘快加入歐盟的重要性。

澤連斯基表示：“我們的加入只能加強歐盟，我們不能被保持距離”，他在回答關於馬克龍提出的“政治共同體”的問題時指出：“我們不能一直保持這種不確定性；這就像一張桌子，全家人都在一起，你被邀請，但沒有椅子放在你面前。這不公平。”他強調說：“烏克蘭尊重歐盟，我們也希望得到同樣的尊重。”

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周四在到訪柏林期間所作出的答覆則更加明確。他指出：“除了烏克蘭的歐洲一體化之外，沒有其他選擇是可以接受的。 ”

庫列巴說：“根據我們的理解，法國的提議與給予烏克蘭歐盟候選國地位並不矛盾。”他強調說，如果“歐洲政治共同體”項目將烏克蘭永久性地排除在歐盟之外，“這將是歧視性的、不公平的”，並且與法國和其他國家關於烏克蘭屬於歐洲大家庭的公開聲明背道而馳。

庫列巴說：“我們堅信，在6月底的歐洲理事會峰會上給予烏克蘭歐盟候選國地位將符合歐洲的最佳利益。”