《南德意志報》：朔爾茨沒有牽引力

德國州議會選舉

德國社民黨出身的總理朔爾茨遇挫，周日，德國人口最多的州北威州舉行州議會選舉，選舉贏家是位居第一的基民盟和由老五躍升為老三的綠黨。

周日，德國人口最多的州北威州舉行州議會選舉，選舉贏家是位居第一的基民盟和由老五躍升為老三的綠黨。第二大黨社民黨雖然獲得了約26%的選票，但這是該黨在北威州有史以來最差選舉成績。這對社民黨總理朔爾茨來說，不啻是一個沉重打擊。對朔爾茨缺乏領導能力的批評再次響起。媒體預告，朔爾茨領導的紅綠黃政府將面臨更多逆風。

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就在一周前的5月9日，德國北部的石荷州舉行州議會選舉，也是基民盟大大獲勝，社民黨一敗塗地，猛丟了11個百分點。在八天內的兩個州議會選舉中，社民黨都是大輸家。這給備受批評的社民黨籍總理朔爾茨帶來更多壓力。

《南德意志報》認為，北威州的選舉結果也是對總理工作的第一次評估——而且總理得分看起來一點也不好看。朔爾茨沒有牽引力。紅綠黃聯盟現在面臨不安定時期。在野黨基民盟領袖弗里德里希·梅爾茨（Friedrich Merz）則可以為自己的工作感到高興了。

柏林《每日鏡報》當晚表示，選舉結果顯示，去年德國聯邦議會選舉給社民黨帶來的東風現在已經飄散殆盡。社民黨在石荷州和北威州似乎都沒有恰當的人才來擔當候選人，而社民黨籍國防部長目前也被批不稱職。在紅綠黃聯盟中，朔爾茨對聯盟夥伴關懷也不夠。朔爾茨以後的日子不會那麼舒適了。他現在必須擔心，人們是否會繼續信任由他領導的紅綠黃聯盟。