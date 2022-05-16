俄羅斯侵烏軍隊面對烏克蘭愈加顯著反擊

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊現在面臨著烏克蘭軍隊在烏克蘭北部第二大城市哈爾科夫地區的反攻，烏克蘭軍隊進攻推進，正在接近與俄羅斯的邊界。而烏克蘭軍隊總部今天周一上午說：“俄羅斯正集中精銳部隊堅守陣地，以阻止烏克蘭的部隊向邊境推進。”

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據法新社今天引述烏克蘭軍方說：“俄羅斯現在可能已經遭受了它在2月份承諾的地面作戰力量的三分之一的軍員損失。” 烏克蘭軍方說，在目前的條件下，俄羅斯不太可能在未來一個月內明顯加快部隊作戰推進速度。

但俄國軍方則宣布他們已經用 "高精度 "導彈瞄準了烏克蘭的兩個指揮點和東部頓涅茨克地區紮波里亞、帕拉斯科維耶夫卡、康斯坦丁諾夫卡和新米哈洛夫卡附近的四個火炮彈藥庫。莫斯科還說，俄羅斯飛機在東北部的蘇梅地區摧毀了兩個導彈發射器和一個雷達系統，俄羅斯防空系統摧毀了15架烏克蘭無人機。

據烏克蘭總參謀部稱，在頓巴斯南端的馬里烏波爾，俄羅斯軍隊繼續對Azovstal鋼鐵廠進行密集的炮擊和射擊，這是烏克蘭在這個戰略港口的最後一個抵抗口袋。

法新社說，俄羅斯軍隊現在還面臨著烏克蘭軍隊在該國北部第二大城市哈爾科夫地區的反攻，後者正在接近與俄羅斯的邊界。在哈爾科夫以東被烏克蘭軍隊奪回的維爾希夫卡(Vilkhivka)村，被炮彈炸毀的房屋、到處都是碎片、子彈殼和其他彈藥殘餘的街道，甚至是被遺棄在路上的坦克，都留下了激烈戰鬥的傷痕。

據法新社記者指出，具有象徵意義的是，其中一輛遭轟壞的坦克上貼着 "Azov was there "的字樣，坦克上俄羅斯軍人曾塗抹烏克蘭軍隊標誌，畫有類似納粹的 "卍 "字，旁邊還專門塗上力挺俄羅斯軍隊的 "Z"。一名俄羅斯士兵的屍體仍然躺在一個花園裡，而一個顯然被俄羅斯軍人用作宿舍的體育館裡堆滿了空的反坦克彈藥箱、睡袋和速食麵，其中還包括一個籃球和識字課本。