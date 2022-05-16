俄羅斯侵略烏克蘭戰爭再受挫 縮限圍攻頓巴斯

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭正在為俄羅斯在東部頓巴斯地區的攻擊加劇做準備，該地區是莫斯科侵略烏克蘭奪取基輔失敗放棄佔領烏克蘭全境戰略後的優先目標，但俄羅斯軍隊也正在那裡掙紮，同時烏克蘭軍隊繼續在哈爾科夫地區展開反攻。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社今天引述烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周日晚間公布的一段視頻中說：“我們正在準備應對俄羅斯在頓巴斯的新的攻擊企圖，俄羅斯軍隊正在以某種方式加強對烏克蘭南部的軍事調兵。然而，俄羅斯軍隊仍然不願意承認他們處於戰事僵局之中。”

烏克蘭總統顧問Oleksiy Arestovich周日晚間表示，俄羅斯軍隊正在將部隊從哈爾科夫地區（北部）轉移到頓巴斯的盧甘斯克，目的是佔領塞維羅涅茨克。烏克蘭總參謀部今天上午證實，俄羅斯軍隊正在哈爾科夫和塞韋羅涅茨克之間的伊祖姆集中兵力。

據盧甘斯克州的烏克蘭人州長謝爾蓋-蓋達伊說："我們正準備在塞維羅多涅茨克和利西昌斯克-巴赫穆特軸線周圍發動重大攻勢，該州與頓涅茨克一起構成頓巴斯採礦盆地。據州長還描述說，頓巴斯的人道主義狀況日益嚴峻。 據法新社記者指出，持續三個月的戰爭已經使里西昌斯克這個有10萬人口、主要講俄語的礦區變成了一個沒有水、電和電話網絡的廢棄區。

法新社引述一位名叫納塔利婭-格奧爾基耶夫娜說："俄羅斯方面說他們贏了，烏克蘭也說他們贏了。""當我們還有互聯網的時候，我們可以看新聞，但現在......我們不知道這些聲音的背後是誰，或者他們來自哪裡。"

法新社說，但對英國軍事情報來說，俄羅斯在烏克蘭東部的攻勢已經 "失去動力"。據消息人士說，莫斯科的軍隊沒有能取得實質性的領土佔領勝利，俄羅斯作戰計畫 "大大落後於侵略計畫"。