俄羅斯稱：達成協議撤離亞速鋼鐵廠受傷烏克蘭士兵

亞速鋼鐵廠

俄羅斯媒體報道，俄國國防部16日宣稱：已經跟烏克蘭軍方代表達成協議，要把馬利烏波爾亞速鋼鐵廠的受傷烏克蘭士兵，撤離到俄國控制的新亞速斯克鎮（Novoazovsk）醫療機構中。

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中央社16日在莫斯科綜合外電報導說：俄國國防部表示：“已經跟被圍困在馬利烏波爾市（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭軍方代表達成協議，以撤離傷患。”

俄國國防部還說，為了撤離傷患已經開闢出一條人道走廊。

烏克蘭官員尚未立即證實前述消息。

莫斯科當局宣布控制烏克蘭東南部港口城市馬利烏波爾市後，數百名烏克蘭士兵一直躲藏在亞速鋼鐵廠的地下隧道中，俄國軍隊已經包圍亞速鋼鐵廠長達數周時間。

路透社15日報導，一段影片顯示，亞速鋼鐵廠上空出現白色的明亮火光。英國軍事專家說，看起來像是用磷彈或燃燒彈發動的攻擊。

該報道還說：烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，營救躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）巨大建築群下烏軍的“棘手”談判正在進行。當地烏克蘭守軍一名軍官表示，他們還有600名人待在亞速鋼鐵廠，其中40人受到重傷。平民則已從迷宮般的地下碉堡撤離。