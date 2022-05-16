匈牙利獅子大開口 歐盟如何進一步制裁俄羅斯頭疼

歐盟/俄羅斯

匈牙利周一將停止購買俄羅斯石油的成本定為150億至180億歐元，以證明其要求將管道供應從歐盟計畫的石油禁運中豁免，這一說法激怒了幾個成員國。

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據法新社今天報道，匈牙利外交部長彼得-斯齊亞爾托在與歐盟同行的會議間隙，在他的Facebook賬戶上告訴新聞發布會，停止從俄羅斯購買石油將導致匈牙利 "價格普遍上漲50%至60%"。他說："匈牙利人有理由等待一個解決方案的建議，以資助（新的基礎設施）投資和補償價格上漲，總成本約為150-180億歐元。

據他解釋說："這就是為什麼我們建議，如果歐盟想實行石油禁運，應該對管道供應給予豁免。

作為一個沒有出海口的內陸國家，匈牙利依賴於通過德魯日巴輸油管道來自俄羅斯的石油。匈牙利正在阻止歐盟第六套制裁俄羅斯的方案，匈牙利抱怨缺乏對匈牙利能源供應的保證。

據立陶宛外交部長蘭茨貝里斯Gabrielius Landsbergis說："不幸的是，整個歐盟正被一個不能幫助我們找到共識的成員國所挾持。奧地利外長亞歷山大-沙倫堡（Alexander Schallenberg）感嘆道："歐洲非常擅長於總是處於矛盾之中，不能給人以團結的形象。他承認，"歐盟正處於一個對抗性的局面。"立陶宛部長甚至建議，烏克蘭應該切斷通過其領土通往匈牙利的管道，認為 "如果停止管道流量，問題就會得到解決"。

但博雷利息事寧人說，"我們將盡最大努力來疏通這一局面。但我不能保證這將發生，因為立場對立相當強硬。"博雷利主持會議，他是歐盟外交負責人。

就斷氣與巨額補償，德國外長貝爾博克稱，"仍有一些要點需要澄清。這在今天不會發生。"德國部長安娜萊娜-貝爾博克說，"但我們將在未來幾天達成一個共同的結果。我很有信心。"

法新社說，歐盟委員會的任務是重新修改12天前提出的關於石油禁運的提案，並且必須為匈牙利和其他成員國面臨的問題提交 "具體的解決方案"。

盧森堡部長讓-阿瑟伯恩（Jean Asselborn）堅持說："我們必須使這第六套制裁方案獲得成功，我們已經在為第七套方案而努力。但他警告說，"但我發現很難反對匈牙利，而且不僅僅是匈牙利。還有其他國家。"

據一位歐盟官員說，斯洛伐克、捷克共和國、保加利亞甚至克羅地亞對禁運有強烈的保留意見，但它們都躲在匈牙利身後。

據幾位歐盟高級官員說，"在這個問題上，不是（匈牙利）外長有決定權。有決定權的是總理歐爾班。"

需要一致意見的，還有北約，土耳其對芬蘭和瑞典加入北約的保留意見也產生了同樣的問題。"北約的一位外交官說："他們是由（土耳其）總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安表達的，只有他才能決定。需要其30名成員的一致同意。

另外，烏克蘭加入歐盟的事情，一些部長還堅持給予烏克蘭進入歐盟的候選國地位。斯洛伐克部長伊萬-科爾科克堅持認為，烏克蘭人 "需要這種道義上的支持"。 一些歐盟消息人士表示，法國總統馬克龍提出的建立 "歐洲政治共同體 "的建議正在歐盟內部和歐盟候選國之間引起誤解，因為這被視為對烏克蘭一體化的事實上的否決。

立陶宛的加布里埃爾-蘭茨貝里斯警告說："任何國家都不應該否決這樣一個戰略決定。

巴黎將不得不解釋並說服其合作夥伴以及六個巴爾幹國家即塞爾維亞、科索沃、北馬其頓、阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑山的部長們。他們周一今天前往布魯塞爾捍衛他們加入歐盟這個歐洲大家庭的願望。