普京當局警告芬蘭瑞典加入北約是嚴重錯誤

烏克蘭/俄羅斯/北約/芬蘭/瑞典

俄羅斯外交部副部長謝爾蓋-里亞布科夫今天表示，瑞典和芬蘭為應對俄羅斯對烏克蘭的進攻而申請加入北約是一個 "嚴重錯誤"，並警告，其後果將是深遠的。歐洲法德等國長時間自己拒絕烏克蘭加入北約意願，烏克蘭如今仍然被俄羅斯侵略，莫斯科的理由是有北約東擴威脅。

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俄羅斯外交部副部長謝爾蓋-里亞布科夫周一表示，瑞典和芬蘭為應對俄羅斯對烏克蘭的進攻而申請加入北約是一個 "嚴重錯誤"。俄羅斯國際文傳電訊社援引他的話說：俄羅斯的反應 "將取決於 "兩個斯堪的納維亞國家加入大西洋聯盟的實際後果。俄羅斯副外長還說，"對我們來說，很明顯，瑞典和芬蘭的安全不會因為這個決定而得到加強，"他警告 "軍事緊張的程度將會增加"。

據法新社今天報道說，瑞典執政的社會民主黨在芬蘭行政部門宣布希望加入這個被莫斯科視為生存威脅的西方盟約組織後不久，在剛剛過去的這個星期日為向北約申請開了綠燈。

對於赫爾辛基和斯德哥爾摩這兩個即使在冷戰高峰期也從未申請加入北約聯盟的國家來說，這一轉變是俄羅斯對烏克蘭發動侵略進攻的結果，莫斯科被鄰國視為一種威脅。特別是芬蘭與俄羅斯有大約1300公里的邊界。

除其他原因外，莫斯科以其與北約的和睦關係以及對基輔的政治、外交和軍事支持作為俄羅斯對烏克蘭發動侵略攻擊辯護。俄羅斯政府說想把西方國家從其邊界上推開。北約以及歐洲國家還向與俄羅斯軍隊作戰近三個月的烏克蘭部隊提供了大量武器。