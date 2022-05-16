歐盟取消航班口罩令 意大利、希臘等例外

廢除強制性口罩

從5 月 16 日起，歐盟將正式取消對航班和機場的強制性口罩要求。

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據 SchengenVisaInfo.com 報道，這一決定是在歐盟航空安全局 (EASA) 和歐洲疾病預防與控制中心 (ECDC) 的建議之後做出的，同時他們強調，口罩仍然是對抗病毒的最佳預防措施之一。

歐盟航空安全局和歐洲疾病預防與控制中心的最新指南建議歐盟成員國取消對航班和機場的強制性口罩要求，也受到了國際機場理事會 (ACI) 的歡迎，其表示，在公共交通工具上戴口罩不再是強制性的。

儘管如此，E歐盟航空安全局和歐洲疾病預防與控制中心發表的聲明指出，口罩規定在 5 月 16 日之後將繼續取決於航空公司，那些飛往仍有口罩令國家的旅客仍需按當地規定而在航班上繼續佩戴口罩。

歐洲疾病預防與控制中心主任安德里亞·阿蒙 (Andrea Ammon) 表示，儘管戴口罩不再是強制性的，但還是需要提醒大家 “保持社交距離和良好的手部衛生，是減少傳播的最佳方法之一”。

最近，意大利當局宣布，雖然歐盟提出了建議，但他們將繼續強制旅客在往返意大利的航班上等公共交通工具上佩戴 FFP2 口罩，直至 6 月 15 日。

除意大利外，西班牙當局還宣布，仍將敦促所有往返西班牙的航班上的人戴上口罩。 該決定得到了該國衛生部長卡羅琳娜·達里亞斯的確認。

此外，在歐盟 27 個國家中，其他仍需要在航班上佩戴口罩的國家是：希臘、德國、葡萄牙、奧地利、塞浦路斯、愛沙尼亞、立陶宛、馬耳他、荷蘭和盧森堡。

飛往英國和美國的航班不再強制要求佩戴口罩。