烏克蘭/俄羅斯

據報道，烏克蘭國防部發布的這張圖片顯示，駛向伊久姆方向的俄羅斯軍車被阻滯在哈爾科夫地區一座被炸毀的橋樑上。

烏克蘭當局今天表示，烏克蘭部隊已經擊退了俄羅斯軍隊，並重新控制了哈爾科夫東北部地區與俄羅斯的部分邊界。俄羅斯軍隊在烏克蘭東部多個地區遭到烏克蘭軍隊反擊。俄羅斯軍隊推進計畫陷入膠着。

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據法新社今天引述哈爾科夫武裝部隊第127國土防衛旅第227營報告戰局，該部隊驅逐了俄羅斯人，並向邊境轉移，"該部隊在其Facebook頁面上發布了一段視頻，視頻中武裝士兵站在一個塗有黃色和藍色的邊境哨所前，這是烏克蘭國旗的顏色，並邊防哨所欽貼有烏克蘭國徽。烏克蘭軍方稱，"我們為收復邊界並修復烏克蘭標誌的士兵感到自豪。哈爾科夫州州長奧列格-西內古博夫在Telegram上寫道：“我們感謝所有那些冒着生命危險將烏克蘭從俄羅斯侵略者手中解放出來的人。”

烏克蘭當局表示，在過去24小時內，有4人在導彈襲擊中喪生，其中2人在東部盧甘斯克地區的Severodonetsk的一家醫院遭到炮擊，2人在南部的Mykolayev被炸。

烏克蘭總統顧問Oleksiy Arestovich周日晚間表示，俄羅斯人正在將部隊從哈爾科夫地區轉移到頓巴斯的盧甘斯克，目的是佔領塞維羅涅茨克市。

據盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊在Telegram上的一段視頻中說："為了獲得勝利的假象，敵人正專註於兩個目標：要麼向盧甘斯克地區的邊界推進（該地區的一部分自2014年以來一直由親俄分離主義分子控制），要麼拿下目前基輔控制的地區首府塞維羅涅茨克。 州長說，俄羅斯軍隊周日對塞維羅多涅茨克一家醫院的炮擊造成兩人死亡，九人受傷。

根據烏克蘭總統周一上午公布的最新情況，Mykolayev鎮是一系列導彈襲擊的目標，造成兩人死亡。

法新社說，在烏克蘭西部的利沃夫，城市副市長Andriy Moskalenko報告了5月13日俄羅斯網絡攻擊的後果，俄羅斯對官方網站攻擊後將"一些被盜的該城市文件，放到了俄羅斯的Telegram頻道上供俄羅斯人閱覽"。