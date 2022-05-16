無懼普京警告 瑞典正式申請加入北約

瑞典/芬蘭/俄羅斯/北約

瑞典周一正式申請加入北約，標誌着作為俄羅斯入侵烏克蘭的直接結果，兩個不結盟國家歷史性地轉變為北約的一員。國際觀察關注芬蘭與瑞典申請加入北約是否影響烏克蘭與北約關係變化。俄羅斯警告芬蘭與瑞典犯下嚴重錯誤。而烏克蘭雖然早已遭到北約與歐盟國家拒絕根本無緣進北約，但仍然被俄羅斯侵略。

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據法新社今天自斯德哥爾摩報道，經過近兩個世紀的中立和軍事不結盟，"我們正在離開一個時代，進入一個新的時代，"瑞典首相馬格達萊納-安德森在一次新聞發布會上如是說。她說，斯德哥爾摩預計將在一年內成為北約成員，因為北約試圖平息來自土耳其的最後一刻的阻礙與敵意。

要引入一個新成員，需要北約30個現有成員的一致同意和議會批准。瑞典與芬蘭加入北約的前景 "並不構成直接威脅"，普京周一作出反應，此前他曾多次發表聲明表達莫斯科對此的惱怒。 但俄羅斯總統警告說，俄羅斯將對在兩個北歐國家部署 "軍事基礎設施 "做出反應。

周一上午，瑞典首相在議會中與各黨派領導人舉行會談，才發現她擁有巨大的多數支持。隨着執政的社會民主黨周日的歷史性搖擺，瑞典議會的八個政黨中現在有六個政黨贊成加入，代表了349名議員中304名的理論多數，即超過85%。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，赫爾辛基一直處於加入北約的前列，而瑞典更像是一個追隨者。北約規章說，只有成員才能從北約的保護傘中受益，而不是候選國，這導致斯德哥爾摩和赫爾辛基尋求幾個北約國家的安全保證。

據瑞典首相說，瑞典在入北約前將處於弱勢地位，因為鄰近的北歐國家--挪威、丹麥和冰島，這三個國家都已經是北約成員國，這些國家周一承諾，在瑞典和芬蘭受到侵略時，他們會以一切必要手段提供援助。

丹麥領導人梅特-弗雷德里克森對瑞典和芬蘭說，"我們是鄰居，我們是朋友。我們期待着你們成為北約的盟友。" 法國總統馬克龍稱完全支持瑞典的決定。愛麗舍宮對此消息迅速做出了反應。

法新社說，另一方面，俄羅斯副外長謝爾蓋-里亞布科夫表示，對莫斯科來說，瑞典和芬蘭為應對俄羅斯對烏克蘭的進攻而申請加入北約是一個 "嚴重錯誤"，其 "後果將是深遠的"。

雖然克里姆林宮以北約在其家門口擴張的風險為其入侵烏克蘭辯護，但芬蘭的加入將使俄羅斯和北約國家之間的邊界延長約1300公里。

隨着瑞典的加入，波羅的海將成為俄羅斯加里寧格勒和聖彼得堡飛地附近水域之外的一個 "北約湖"。

芬蘭議會（Eduskunta）將於周一舉行馬拉松式會議，審查行政部門周日正式提交的申請，最早將於周二進行投票。根據芬蘭媒體的最新數據，200名當選議會代表中至少有85%將投贊成票。據芬蘭總理桑娜-馬林在辯論開始時說："唯一威脅到歐洲安全，並公開發動侵略戰爭的國家是俄羅斯。"我們的安全環境已經發生了根本性的變化。

正式的提名將在本周晚些時候被送往北約總部，斯德哥爾摩和赫爾辛基計畫同時進行提名，可能在周三。北約曾保證將 "張開雙臂 "歡迎這兩個國家，但土耳其總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)表示他對瑞典和芬蘭的加入持敵對態度，這給順利達成一致的前景蒙上了陰影。

土耳其指責他們--尤其是斯德哥爾摩--對庫爾德工人黨（PKK）過於寬容，儘管它被列入歐盟的恐怖組織名單。瑞典國防部長彼得-胡爾特奎斯特周一宣布，將派出一個瑞典外交代表團，"看看如何解決這個問題"。