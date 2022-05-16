英國溫布爾登網球賽在即 德約科維奇不太贊成驅逐俄羅斯選手

烏克蘭/俄羅斯/溫布爾登比賽

世界頭號球星德約科維奇說他不贊成溫布爾登比賽抵制俄羅斯選手，因為草地大滿貫比賽決定因為俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭而將俄羅斯人和白俄羅斯人排斥在2022年的比賽之外。消息沒有確指德約科維奇是反對賽事驅逐俄羅斯與白俄羅斯選手，還是反對因賽事此一決定而引發的對賽事的抵制。

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據法新社說，雖然德約科維奇對上個月被他稱為 "瘋狂 "的抵制提出異議，但這位塞爾維亞人說， “抵制是一件非常積極的事情，我認為應該有更好的解決方案可以做。”

德約科維奇是世界第一選手，他在羅馬1000大師賽勝利後的新聞發布會上沒有說明他在想什麼 "解決方案"，但重申他不贊成排斥：他說，“運動員在這裡是為了運動，如果你僅僅因為他們來自某個國家而剝奪了他們的運動，那是一個糟糕的決定。”

德約科維奇說，"我們需要來自溫布爾登的一些溝通。我沒有像十年前那樣參與討論，我也沒有和溫布爾登方面說話，但我被告知他們非常嚴格。"

據法新社說，溫布爾登在4月20日宣布，由於對烏克蘭的入侵，該賽事決定將俄羅斯和白俄羅斯選手排除在2022年的比賽之外（6月27日至7月10日）。這一決定立即遭到了管理男女職業巡迴賽的ATP和WTA的批評。據ATP表示，一個球員能否參加比賽只能根據排名"。