雷諾在俄羅斯的生產與資本遭迫售 稱雙方有協議

法國/雷諾/俄羅斯

法國汽車製造商雷諾已將其在俄羅斯的資產出售給俄羅斯國家，雙方今天分別宣布這一消息。據法國集團表示將保留回購其在拉達汽車製造商Avtovaz公司股份的選擇權，為期6年。但迫售沒有提及售價細節。

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據法新社今天報道說，這次銷售是在俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭之後進行的。

俄羅斯工業和貿易部在一份聲明中說："已經簽署了關於將雷諾集團的俄羅斯資產轉讓給俄羅斯聯邦和莫斯科政府的協議。

雷諾也已確認出售該公司在俄羅斯主要汽車製造商Avtovaz的68%股份。但法國集團表示，它將在六年內保留回購股份的選項。

雷諾今天沒有提供財務細節，但俄羅斯工業和貿易部長丹尼斯-曼圖羅夫在4月說，雷諾計畫以 "象徵性的盧布 "出售其俄羅斯資產。

據雷諾的首席執行官Luca de Meo在一份集團聲明中說："今天我們做出了一個困難但必要的決定，我們正在對我們在俄羅斯的45000名員工做出負責任的選擇，同時保持集團的業績和我們未來在不同背景下返回該國的能力。雷諾董事會 "一致批准簽署協議，向莫斯科市出售雷諾集團在俄羅斯的100%股份，並將其在Avtovaz的67.69%股份出售給NAMI（汽車和發動機研究與發展中央研究所）"，聲明中沒有提及金額細節。

法新社說，俄羅斯是雷諾集團僅次於歐洲的世界第二大市場，2021年銷售了近50萬輛汽車，但自從俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭開始後，該集團在俄羅斯的存在受到質疑。而由於西方制裁造成的進口部件短缺，雷諾汽車集團還面臨著物流問題。4月份，Avtovaz不得不讓其員工帶薪休假三周，停止了大部分生產。