馬克龍：與芬蘭和瑞典站在一邊

政治

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）16日確認，土耳其反對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。他再次指控這兩個國家，沒有採取明確的反恐怖主義立場。愛麗舍宮16日表示：在受威脅或遭侵略的情況下，法國將與芬蘭和瑞典站在一邊。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統府發表聲明表示“任何試圖考驗歐盟團結，通過侵略或其以任何方式威脅其主權，法國定將與芬蘭和瑞典並肩作戰”。

總統府還表示：“法國（...）隨時準備加強與這兩個合作夥伴的國防和安全事務中的合作，加強高層戰略磋商和軍事互動。”

土耳其總統埃爾多安16日表示說：“對於那些制裁土耳其的國家，我們不會答應讓他們加入安全組織北約。”由於土國在鄰國敘利亞動武，瑞典自2019年即暫停對土國軍售。

關於瑞典和芬蘭打算派代表團與土國官員會談，埃爾多安表示，“他們說要來土耳其，他們會來說服我們嗎? 抱歉，他們別費事了”。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）15日表示，儘管土耳其有疑慮，他對瑞典和芬蘭能夠加入北約有信心。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）18日將在華盛頓會見美國國務卿布林肯，兩人會談重點可望就在土耳其反對瑞典和芬蘭加入北約的立場。