俄羅斯/烏克蘭/麥當勞

俄羅斯司法已經警告外國公司可能會因為退出俄羅斯市場而被沒收資產和逮捕員工。這些公司包括可口可樂、麥當勞、寶潔公司、IBM和百勝集團、肯德基和必勝客。 2022年3月13日 資料照片

曾經是冷戰結束的一個經典象徵即麥當勞前往俄羅斯營銷，現今卻正在離開莫斯科：在俄羅斯經營30多年後，麥當勞周一宣布完全撤出該國，並出售所有業務，以回應俄羅斯對烏克蘭的入侵。法國汽車雷諾今天宣布出售在俄羅斯的資產，由俄羅斯官方接手，售價不明。

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據法新社今天引述麥當勞這家美國巨頭在一份聲明中說：“烏克蘭戰爭造成的人道主義危機以及由此產生的不可預測的經濟環境使麥當勞得出結論，我們繼續在俄羅斯開展業務已不再具有可持續性，也不符合我們的價值觀。”

麥當勞已於3月8日宣布暫時關閉在俄羅斯的餐廳，並暫停在俄羅斯的業務，跟隨其他跨國公司遠離莫斯科的做法。與其他在世界各地作為美國文化象徵的品牌一樣，如可口可樂和星巴克，這家快餐連鎖店在侵烏戰爭爆發後早就成為社交網絡上呼籲抵制的對象。

麥當勞聲明中援引該集團首席執行官克里斯-肯普津斯基（Chris Kempczinski）的話說："我們致力於我們的全球社區，必須繼續堅定我們的價值觀。

麥當勞在俄羅斯開有多達850家餐廳。是在1990年1月，麥當勞在莫斯科開設了第一家餐廳，當時距離蘇聯解體只有不到兩年時間。該連鎖店目前在國內擁有約850家機構和62,000名員工。80%以上以其名字命名的餐廳由集團直接管理，2021年，在俄羅斯的營業額占其總營業額的約9%，占其營業利潤的3%。

法新社說，該公司正尋求將其在俄羅斯的全部投資組合出售給當地的一家公司，但尚未指定買家。無論誰接手這項業務，都不允許使用麥當勞的名稱、標誌或菜單。在交易敲定之前，麥當勞承諾繼續支付員工工資，並希望確保他們繼續受雇於未來的買家。

由於從俄羅斯撤出，麥當勞將在其賬戶中記錄一筆12億至14億美元的費用以及虧損。據GlobalData的尼爾-桑德斯指出，"考慮到出售的情況，潛在的俄羅斯買家面臨的財務困難，以及麥當勞不會許可其品牌或身份的事實，出售價格不太可能接近入侵烏克蘭之前的業務賬麵價值。"

與其他許多西方公司一樣，這家餐館老闆決定撤出該國，除了人道主義考慮和對俄羅斯軍事行動的譴責外，還提到了正常經營的日益困難。

據尼爾-桑德斯說："麥當勞決定與其面對何時恢復運營的持續不確定性，不如完全離開這個國家。"他預測其他品牌可能會效仿。

法國汽車製造商雷諾周一同樣向俄羅斯出售了其資產，即其在生產拉達汽車的集團中的多數股份，這標誌着自烏克蘭衝突開始以來的俄羅斯第一次重大國有化。

據集團首席執行官克里斯-肯普津斯基說，麥當勞離開俄羅斯 "不是一個簡單的決定，鑒於麥當勞公司的規模和目前在俄羅斯經營的困難，執行起來也不會簡單"。然而，他說，麥當勞不會改變其決定。