侵烏戰爭：國際刑事法院向烏克蘭派出大型調查員代表團

烏克蘭/俄羅斯/國際刑事法院

國際刑事法院（ICC）檢察官今天宣布向烏克蘭部署一個由42名調查員和專家組成的小組，這是有史以來派出的人數最多的特派團，以調查俄羅斯入侵期間犯下的罪行。

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法新社今天發自海牙報道引述國際刑事法院（ICC）檢察官卡里姆-汗在一份聲明中說："我確認，今天我的辦公室已經向烏克蘭派出了一個由42名調查員、法醫專家和其他支持人員組成的小組。" 他還補充說，這是“有史以來一次性部署到實地的最大的調查任務。”

為審判世界上最嚴重的罪行而於2002年成立的國際刑事法院的檢察官，在收到近40個締約國的綠燈後，於3月3日開始對烏克蘭的戰爭罪和反人類罪指控進行調查。

卡里姆-汗本人於4月訪問了烏克蘭，訪問地包括基輔郊區的布查，4月2日在那裡發現了至少20具屍體。

據卡里姆-汗說："隨着調查員小組的部署，我們將能夠更好地追查線索，並就可能構成《羅馬規約》規定的犯罪的軍事攻擊行為取證。

卡里姆-汗還感謝荷蘭政府在部署 "大量不同國家的專家 "以支持設在荷蘭海牙的國際刑事法院特派團方面的合作。

根據卡里姆-汗說：“由於這一合作，我們在當地的調查和取證活動將更加有效。”