俄侵烏戰：烏克蘭東部今激戰

烏克蘭/俄羅斯

2022年5月16日星期一，一名親俄的頓涅茨克人民共和國士兵在Yasynuvata區Vasylivka村外前線附近的戰壕里。 資料照片

俄羅斯在頓巴斯的攻勢自周一加劇，在仍由烏克蘭軍隊控制的重要行政中心塞維羅多涅茨克的激戰造成10人死亡。

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據法新社今天發自基輔的報道稱，烏克蘭東部城市塞維羅多涅茨克今天發生激戰。自莫斯科支持的分離主義勢力在2014年奪取烏克蘭東部頓巴斯地區的一部分後，該城市對烏克蘭來說變得很非常重要，該地區的州長周一說，俄羅斯加強了對該城市攻擊，昨天的炮擊中 "至少有10人被打死"。

這座城市幾乎被俄羅斯的部隊包圍。

在周一早些時候的信息中，謝爾蓋-蓋達伊也報告了俄羅斯軍隊對塞維羅多涅茨克及其姐妹城市利希洪克的炮擊，造成居民區起火。據他補充說："塞維羅涅茨克受到了非常強大的打擊，"他在留言中附上了城市遭到毀壞的照片。

儘管烏克蘭當局呼籲居民撤離里西昌斯克，但據在該地區分發援助物資的志願者稱，該地區與塞維羅多涅茨克只有一條河相隔，而且經常遭到炮擊，有超過2萬名平民--而戰前有10萬名居民--仍然留在那裡。

據試圖說服他們撤離的警察維克多-列夫琴科（Viktor Levchenko）說："我認為人們並不完全了解情況。" 他解釋說，我們必須躲避炮擊，穿過非常危險的地區，去找他們，給他們提供食物，並試圖疏散他們。

鄰近的頓涅茨克州州長帕夫洛-基里連科(Pavlo Kyrylenko)說，周一在他的地區有9名平民被殺，16人受傷。