俄兵戰死烏克蘭：國家秘密包括他們年輕貧窮多是少數民族

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯士兵的死亡人數是一個被嚴密保護的秘密，也是一個被莫斯科廣泛低估的秘密。專家說，在烏克蘭戰爭死亡的數千名俄羅斯士兵中，有許多人非常年輕，來自該國最貧窮的地區，而且往往來自少數民族。

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克里姆林宮自3月25日以來，即戰爭開始後的一個月零一天，一直沒有就這一問題有什麼發布。但到那時，俄羅斯已經承認其部隊中約有1351人在戰鬥中犧牲了。

七個星期的破壞性戰鬥之後，烏克蘭則估計有27000名俄羅斯士兵被殺死。許多西方軍事分析家認為，雖然這是一個很高的數字，但他們認為莫斯科的估計還是被大大低估了。

據英國國防部周日說："俄羅斯遭受的損失可能相當於它在2月份投入的地面作戰力量的三分之一，"這意味着有5萬名俄羅斯士兵受傷或死亡。

在衝突開始時，莫斯科承認的三傷一死的比例，這將意味着在不到三個月的時間裡有12500名俄羅斯士兵死亡。這與在阿富汗的十年戰爭（1979-1989年）中被殺的15000名蘇聯士兵相差無幾，阿富汗戰爭對前蘇聯造成創傷。

俄羅斯總統普京在5月9日，即1945年戰勝納粹的日子，說向在正義鬥爭中英勇犧牲的戰友們鞠躬致敬。

據俄文網站Mediazona說，俄羅斯已確認截至5月6日有2099名俄羅斯士兵在戰鬥中死亡，這完全是根據公開資料。該媒體說，許多被提及年齡的人在21至23歲之間，其中74人甚至不到20歲。消息人士說，大多數遇害士兵來自俄羅斯南部，包括以穆斯林為主的北高加索地區和西伯利亞中部。

來自達吉斯坦的北高加索穆斯林地區的士兵被證實死亡人數最多（135人），其次是來自西伯利亞布里亞特省的蒙古少數民族布里亞特人（98人）。

法新社4月在紮波里耶（烏克蘭南部）見到了德米特羅，他經歷了一個多月對黑海大型戰略港口馬里烏波爾的入侵和炮擊，他描述了俄羅斯軍隊在他的城市的 "三波"。據這位以匿名作證的醫生說，來自頓巴斯（烏克蘭東部）的親俄獨立戰士之後是布里亞特人，他們 "掠奪一切"，然後是車臣人，他們犯有 "殺人 "罪。

據在線新聞網站 "俄羅斯之謎 "的評論員帕維爾-盧津說，"俄羅斯軍隊步兵中人數最多來自俄羅斯的小城鎮和村莊。這與社會經濟和（......）教育落後有關，" 盧津說，因為這部隊的 "兵役要求""相對較低"，最優秀的士兵和未來的軍官更願意選擇其他軍種，如 "空軍和太空部隊、戰略彈道部隊和海軍"。

達吉斯坦是俄羅斯最貧窮的地區之一，多年來受到伊斯蘭叛亂的蹂躪，當地媒體和社交網絡充斥着悲傷的親屬接受官員慰問的圖片。