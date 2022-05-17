決定撤出俄羅斯的外企超300家 要調整對俄戰略已超過1000家

烏克蘭/俄羅斯/外企撤離俄羅斯

有數百人仍然藏身在哈爾科夫地鐵里，他們在俄羅斯入侵後就在那裡避難。 2022年5月17日 資料照片

在歐美企業中，實際撤出俄羅斯業務的行動相繼出現。美國麥當勞5月16日宣布出售俄羅斯業務，法國雷諾也表明將出售所持俄羅斯大型車企AvtoVAZ的股權。在烏克蘭爭端日趨長期化的背景下，日本經濟新聞今天引述美國耶魯大學的調查顯示，已決定撤出俄羅斯的企業超過310家。

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以美國麥當勞與法國雷諾5月16日宣布離開俄羅斯為例，據日本經濟新聞署名堀田隆文今天自紐約報道稱，決定撤出俄羅斯的外企超300家。

不僅是上述2家企業，其他知名企業也已啟動業務出售等。宣布從俄羅斯相關的全部業務撤出的英國大型石油企業殼牌5月12日宣布，已就將俄羅斯的零售業務出售給該國大型石油企業魯克石油(LUKOil)達成協議。2022年1～3月作為減損等撤退相關費用計提了約42億美元。此外，德國西門子也在12日發布消息稱，作為從俄羅斯業務撤出的相關費用，2022年1～3月計提了6億歐元的損失。

彙總俄羅斯境內的企業活動情況的美國耶魯大學的調查顯示，截至5月16日，因俄烏衝突而以某種形式調整俄羅斯業務的企業已超過1000家。

其中，決定撤出業務的企業超過310家。在大幅停止業務的同時保留重返選項的企業約為450家，部分縮小業務的企業約為140家，而在維持業務的同時停止新投資和開發的企業超過150家。

另一方面，被分類為像此前一樣展開業務的企業超過210家。雖然中國企業引人關注，但日歐美的企業也進入名單。不過，即使是進入名單的企業，也有企業正在討論今後縮減俄羅斯業務，美國大型造紙商國際紙業正討論出售俄羅斯合資公司的持股。

據該報道說，當然，在一度完全撤退的國家和地區重啟業務非常困難。在酒店相關領域，在俄羅斯境內維持營業的企業不在少數。從美國來看，大型銀行也僅打算分階段縮小業務。