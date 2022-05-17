烏克蘭之父克拉夫丘克今午後下葬 歷史功績一分為二

烏克蘭/克拉夫丘克

烏克蘭周二向其首任總統烏克蘭周二向其首任總統克拉夫丘克Leonid Kravchuk告別，他於5月10日在俄羅斯入侵他於1991年領導的國家時去世，享年88歲。克拉夫丘克為烏克蘭贏得獨立建國，但錯過加入歐盟並放棄核武器，而使烏克蘭地位脆弱，在烏克蘭遭受俄羅斯侵略當下，也因此被指功敗垂成令人唏噓。

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烏克蘭總統澤連斯基參加了克拉夫丘克的葬禮。烏克蘭獨立後的多位前總統都在葬禮上向克拉夫丘克致敬哀悼。

澤連斯基身穿黑色襯衫，領口敞開，看起來非常激動，他的妻子身穿黑色夾克，外罩黑色上衣，在覆蓋著藍色和黃色烏克蘭國旗的棺材旁獻上一束白色、淡粉色和紫色的小花。隨後，這對總統夫婦站在棺材旁邊。克拉夫丘克的靈柩由身着盛裝的士兵看守，儀式步槍垂至腳邊。靈柩前放着克拉夫丘克的一張面帶微笑的大幅照片。

法新社注意到澤連斯基總統在整個儀式上保持沉默，未發一言。

葬禮向公眾開放，在基輔中心的Ukraïnskiï Dim（或稱烏克蘭之家）舉行，這是一座大型圓形混凝土建築，雄偉高大，通過細碎的彩色玻璃穹頂指向天空。

烏克蘭第二任總統列奧尼德-庫奇馬在最後一次向其前任致意後幾分鐘對媒體說：“克拉夫丘克是烏克蘭國家創建的起源。”他說，我們曾與克拉夫丘克合作多年。我們相處得很好。庫奇馬說："我們雖然不是摯友，但我們儘可能地支持對方。" 他在1992-93年擔任列奧尼德-克拉夫丘克的總理，但後來在1994年的總統選舉中擊敗了他。

烏克蘭第五任總統波羅申科稱，"這是一個即將離開我們的那個時代，" 波羅申科說，"他是創造我們的獨立的人，他創造了我們的軍隊，我們的國家機制。" 波羅申科本人從2014年到2019年執政。

據法新社說，1991年8月，當時的烏克蘭蘇維埃社會主義共和國領導人克拉夫丘克成功說服了議會中的共產黨多數派，在幾天內宣布烏克蘭獨立。幾個月後，列昂尼德-克拉夫丘克在第一輪選舉中輕鬆當選獨立的烏克蘭總統，他打出了共產黨人和民族主義者之間的妥協牌，也由此贏得綽號："狡猾的狐狸"。

爾後，1991年12月8日，他與來自蘇維埃俄國和白俄羅斯的同行鮑里斯-葉利欽和斯坦尼斯拉夫-舒什克維奇草簽了一項條約，讓蘇聯解體，是他們簽署了蘇維埃帝國的死刑令。

1934年，克拉夫丘克出生於當時屬於波蘭領土的羅夫諾地區的一個農民家庭，由於長期的官僚生涯，他心懷耐心地步步晉陞到蘇聯的高層。

然而，許多人認為，與共產主義制度有着深刻信仰的列昂尼德-克拉夫丘克在烏克蘭總統選舉中的勝利，卻讓烏克蘭錯失機會。烏克蘭原本應該有機會跟隨波羅的海國家或波蘭一樣走上加入歐盟，融進歐洲一體化和經濟發展的道路。

當時獨立的烏克蘭正受到來自莫斯科和華盛頓的壓力。由於擔心發生潛在的核武器災難，兩個大國迫使基輔交出從蘇聯繼承的核武器。

烏克蘭當時獲得的大國核安全許諾與保證，如今不是煙消雲散就是無能為力。

克拉夫丘克在離任後曾被選為議員，並繼續政治生涯，但沒有取得多大成功，直到2006年。他在2020年曾短暫地回到政治舞台，接受現總統澤連斯基的提議委任，擔任烏克蘭與俄羅斯就解決烏克蘭東部衝突進行談判的談判代表之一。

17日下午，克拉夫丘克遺體在親屬的陪伴下被埋葬在基輔南部的拜科韋公墓，那裡埋葬着許多烏克蘭名人。