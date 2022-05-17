烏克蘭軍方宣布已經完成了馬里烏波爾的戰鬥任務 該城市全部陷落

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍方表示，烏軍已經完成了馬里烏波爾的“戰鬥任務”，目前正努力在最後一個據點撤離所有剩餘軍隊。烏克蘭武裝部隊總參謀部在周二早些時候的聲明中說，馬里烏波爾駐軍已經完成了其戰鬥任務，結束了與俄羅斯軍隊數月的血腥戰鬥。

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烏克蘭總統澤連斯基17日清晨發表視頻講話說，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的戰鬥人員正在接受醫療救助，他懇請在他們被允許離開後保全他們的性命。此前烏克蘭國防部副部長安娜•馬利亞爾稱，，包含重傷員在內的數百名人16日已撤離亞速鋼鐵廠。路透社稱，在長達數月的衝突後，馬里烏波爾的控制權最終移交給俄羅斯。這次撤離可能標誌着俄烏衝突中歷時最長的戰鬥的結束。

路透社見到數輛巴士於夜間離開巨大的鋼鐵廠區，其中5輛抵達俄羅斯控制的新亞速斯克鎮。一輛巴士標有拉丁字母Z，這是俄軍進攻的象徵，幾名傷兵躺在3個鋪位高的擔架上。其中一人被推出來時，頭部緊緊包裹着數層繃帶。如今這座城市已成了一片廢墟。

馬里烏波爾被完全佔領，是俄羅斯在這場戰爭迄今取得的最大戰果，讓莫斯科徹底控制亞速海沿岸以及烏克蘭東部和南部一塊面積相當於希臘的完整區域。烏克蘭總統澤連斯基的一名顧問表示，在俄羅斯的進攻下保衛馬里烏波爾的烏克蘭士兵堅持了82天，從而改變了戰爭進程。米哈伊洛·波多里亞克在電視講話中表示，關於從該市亞速鋼鐵廠撤離更多人員的談判非常困難，但是仍有取得成功的希望。亞速鋼鐵廠是烏克蘭在俄羅斯圍攻和轟炸數周後僅剩的最後一個堡壘。

俄羅斯方面宣稱，256名烏軍戰士放下武器投降，包括重傷的51人。克里姆林宮發言人佩斯科夫聲稱，在亞速鋼鐵廠投降的烏克蘭武裝人員將會受到“人道”待遇以及“按照國際標準”的對待。佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京曾親自作出這樣的保證。烏克蘭國防部表示，“將進行交換程序，以便儘快遣返這些烏克蘭英雄”。

烏克蘭國防部讚揚鋼鐵廠守軍為更廣泛戰鬥所做出的貢獻，烏克蘭軍方表示，守住鋼鐵廠拖延了俄羅斯將兩萬部隊轉移到烏克蘭其他地區，並阻止莫斯科迅速佔領馬里烏波爾。