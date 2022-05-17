芬蘭與瑞典加入北約事突遇“程咬金” 土耳其堅稱不同意

芬蘭/瑞典/土耳其

芬蘭與瑞典申請加入北約按部就班進行。但自上周末以來，由於土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表現出的反對態度，需要目前30個北約成員國一致同意才能入盟的成員資格規定，讓芬蘭與瑞典面臨著一個意外的障礙。據法新社說，土耳其批評芬蘭與瑞典，特別是瑞典，對庫爾德工人黨（PKK）過於寬容，儘管該黨已被列入歐盟的恐怖組織名單。

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據中央社報道，土耳其明確表態反對芬蘭和瑞典加入北約後，芬蘭總統尼尼斯托今天指出，他相信兩國可與土耳其就加入北約達成協議；德國外長貝爾伯克也說，她有信心兩國將迅速加入北約。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天正式宣布反對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），並再度指控這兩國未採取明確反恐立場。針對上述狀況，尼尼斯托（Sauli Niinisto）告訴瑞典國會，“在過去幾天里，土耳其的說法已迅速改變，變得更加強硬。” 據尼尼斯托說，“但我確信，靠着建設性對話，我們將會解決這個問題。”

尼尼斯托指出，1個月前，他曾與艾爾多安通話，當時安卡拉（Ankara）仍支持芬蘭和瑞典加入，到了上周，艾爾多安卻改口稱“不贊成”此事，“這意味我們必須繼續對話，我對最終結果抱持樂觀態度。”

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天也說，儘管土耳其總統艾爾多安對芬蘭、瑞典加入北約一事態度保留，但她相信，這兩國仍可快速成為北約成員國。貝爾伯克還說，如果這兩國從提出加入申請到正式成為會員國之間的過渡期太長，北約成員國將向它們提供適當安全保證。

貝爾伯克表示，“土耳其方面有一些懸而未決問題，目前還在進行討論，但我非常有信心，（芬蘭和瑞典）很快就會加入，因為大家都知道，這是極端情況下的決定性、歷史性時刻。”