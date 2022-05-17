芬蘭議會今以絕對多數票數同意加入北約

芬蘭/北約

芬蘭議會周二以超過95%的壓倒性多數投票決定加入北約，使這個北歐國家得以向北約總部遞交正式申請。

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根據投票結果，經過兩天的議會會議，加入北約提案以188票贊成、8票反對和0票棄權獲得通過。

芬蘭和瑞典的申請，是莫斯科入侵烏克蘭的直接後果，分別於周日和周一正式生效。

芬蘭議會中的壓倒性多數是意料之中的，但最終的分數仍然超出了最新的預測值。

據芬蘭外交部長佩卡-哈維斯托（Pekka Haavisto）在投票後在電視上說，“這是一個特殊的結果，但是我沒有想到它是如此清晰。” 佩卡-哈維斯托說："投票結果很清楚，沒有更多的爭議，這個（星期二）晚上我們將簽署我們對北約的申請書。

在議會開了綠燈之後，赫爾辛基可以與瑞典同時向布魯塞爾的北約總部遞交申請。芬蘭外長說，這可能會在星期三進行。

周一徵求議會意見的斯德哥爾摩也做好了準備：瑞典外交部長安-林德於周二上午在一個儀式上籤署了瑞典的申請。

據白宮表示，周四，芬蘭總統紹利-尼尼斯托和瑞典首相馬格達萊納-安德森將在華盛頓會見美國總統喬-拜登。

法新社說，在支持加入北約的公眾輿論急劇上升之後，瑞典和芬蘭認為，面對一個有能力軍事入侵其鄰國之一的俄羅斯，有必要躲避北約的保護傘。兩國將因此翻過幾十年來的中立和軍事不結盟的一頁。