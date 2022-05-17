芬蘭預備軍人緊急練兵以迎戰俄羅斯任何威脅

芬蘭/俄羅斯/烏克蘭/北約

芬蘭和瑞典分別於周日和周一宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭的直接原因，他們 "歷史性 "地決定加入了北約，翻過了幾十年來軍事不結盟的一頁。在赫爾辛基附近的一個風吹日曬的小島上，來自各行各業的芬蘭人都來參加剛剛過去的周末的軍事訓練，在他們國家希望加入北約以保護自己不受俄羅斯影響的時候，志願者人數激增。

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據法新社今天說，雖然芬蘭軍隊只有13,000名職業軍人，但這個擁有550萬人口的國家擁有令人印象深刻的90萬名預備役軍人，戰時軍隊即刻能有28萬名士兵。作為芬蘭國家的象徵，預備軍人一直想準備好面對最壞的情況。而對於5月的這個星期六在聖哈米納軍事島上的許多人來說，俄羅斯對烏克蘭的入侵是一個警鐘。

在烏克蘭戰爭爆發的第一周內，志願防衛計畫的報名人數就開始上升。志願者人數不再是每周600人，而是飆升至6000人，促使芬蘭政府向MPK額外支付300萬歐元。

芬蘭自1917年從俄羅斯獨立出來，然後在1939年被蘇聯入侵，在第二次世界大戰的大部分時間裡與它的強大鄰國交戰，最後與納粹德國結成事實上的聯盟。二戰衝突導致芬蘭失去了大部分領土，爾後在冷戰期間在莫斯科的眼皮底下被迫中立了幾十年。

芬蘭和瑞典分別於周日和周一宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭的直接原因，他們 "歷史性 "地加入了北約，翻過了幾十年來軍事不結盟的一頁。自烏克蘭衝突開始以來，芬蘭民眾對北約的支持度在幾個月內增加了兩倍，現在達到了75%以上的峰值。

莫斯科對兩個北歐國家的加入計畫表示惱怒，威脅要作出 "回應"。

芬蘭對預備軍人MPK的培訓課程提供廣泛的課程，使公民為危機做好準備，每年有4萬人參加。課程包括從基本的地圖閱讀和森林露營到狙擊手訓練和反坦克武器。

大多數參與者都是前來進修的預備役軍人。

與大多數歐洲國家不同，芬蘭的國防建立在義務兵役制的基礎上。所有18至60歲的男性都要被徵召，而女性則在自願的基礎上被徵召。每年有超過2萬名年輕的應徵者服役，時間從6個月到近1年不等。此後，他們加入了預備役。