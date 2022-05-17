英國推動立法單方調整北愛協議

歐盟要反制

英國外交大臣特拉斯17日說，政府將推動新法，以調整脫歐衍生的北愛協議、解決協議對英國政治和經濟造成的難題，但強調這不意味取消協議，英國也將持續尋求與歐盟協商。

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歐洲聯盟執行委員會警告，若英國執意立法單方面改變協議內容，歐盟將運用“一切可運用手段”反制。

英國在脫歐期間與歐盟簽定“北愛爾蘭協議”，以規範英國其他地區與北愛之間，以及北愛與仍是歐盟會員國的愛爾蘭之間的經濟活動。

實務上，協議相當於讓北愛續留歐盟單一市場、遵循歐盟產品規範，既侵蝕英國既有體制、加深北愛內部“親英”與“親愛”勢力的分歧，也刺激數百家英國企業退出北愛市場，以及北愛與英國其他地區之間的貿易量下滑。英國政府因此自去年起即多次要求與歐盟重新協商，但歐盟立場強硬，僅願意在技術細節上有限讓步。

北愛民族主義政黨“新芬黨”（Sinn Féin）今年5月在地方議會選舉躍居最大黨，創愛爾蘭1921年南、北分治後首例，進一步加深協議存續以及英國與歐盟關係危機。5月上旬選舉結果出爐後，北愛至今仍無法按往年“權力共享”原則組成納入不同政治勢力的共治政府，當地政治陷入停擺，剷除北愛協議衍生的問題更顯得迫在眉睫。

英國10日國會開議大典的禦座致辭預告政府將推出相關法案解決協議困局。特拉斯（Liz Truss）17日在國會表示，政府首要任務是全方位維護1998年簽定、旨在結束北愛衝突的“耶穌受難日協議”（Good Friday Agreement），並確保南、北愛與英國之間能充分協調合作，但現在這個協議及其衍生的機制都面臨壓力。

特拉斯指出，北愛當地所有政黨都同意，有必要改變北愛協議。北愛與英國其他地區之間的現有歐盟通關程序對企業造成大量的認證、檢疫等額外費用與文書作業成本。此外，北愛民眾也無法完整受益於英國的稅賦優惠措施。

針對歐盟的疑慮，包括愛爾蘭境內的歐盟規範恐受影響，特拉斯表示，英方已提出方案，包括建立即時回報機制，以確保依循英國標準生產、最終目的地是北愛的貨品不會進入愛爾蘭，以及讓最終目的地是北愛和愛爾蘭的貨品分流，分別設立“綠色”和“紅色”通道。

儘管英方有誠意尋求各方都可接受的解決方案，特拉斯說，歐盟的談判代表一直未獲足夠授權，無從根本解決協議困局。英國政府因此率先推動立法，為改變協議提供法律基礎。

不過，特拉斯強調，英國的作法不違背國際法，原因包括這是為了落實更早簽定的“耶穌受難日協議”。此外，任何對北愛協議的調整都將事先與北愛各界取得共識，也將確保不會對歐盟單一市場造成負面影響。

她重申，英國仍對歐盟敞開協商大門，但由於情勢急迫，英國必須儘快就北愛問題行使主權範圍內的法律行動。

特拉斯已邀請歐盟執委會副主席、“英國脫歐事務歐方談判代表”塞夫科維奇（Maroš Šefčovič）訪問倫敦，儘快就北愛協議展開協商。雖然立法確實並非英國解決北愛僵局唯一手段，但歐盟態度強硬，讓英方必須大動作向歐盟進一步施壓。值此俄烏戰爭需要西方團結應對之際，北愛議題不僅恐為英、歐關係添變數，在英國國內造成的政治和社會動盪恐也將讓外部惡意行為者有操作空間。