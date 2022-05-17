馬友友榮獲比爾吉特-尼爾森音樂獎 跨界得獎第一人

瑞典/馬友友/比爾吉特-尼爾森獎

美國大提琴家馬友友周二被授予比爾吉特-尼爾森獎，成為首位獲得瑞典百萬美元大獎的音樂家，該獎項傳統上只為歌劇藝術家保留。

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法新社今天引據頒發該獎項的比爾吉特-尼爾森基金會主席蘇珊娜-雷登在一份聲明中說，66歲的華裔音樂家馬友友，出生於巴黎，為 "音樂史貢獻了重要篇章"。

她說："馬友友以卓越的音樂才能、熱情和奉獻精神，對音樂的追求承諾幫助我們想象和建設一個更強大的社會和更美好的未來。

據該基金會稱，比爾吉特-尼爾森獎的獎金為100萬美元（約95萬歐元），是古典音樂界最富有的獎項。

據馬友友說：“能夠獲得這個獎項，並在我們最偉大的音樂榜樣之一的遺產中，扮演一個小小的角色，我感到非常榮幸。”

為紀念同名的瑞典歌手，該獎項表彰了活躍的歌手、指揮家和音樂團體。2019年，該獎項已擴大到音樂家。

作為世界知名的大提琴演奏家，馬友友共獲得了19個格萊美獎的近90張專輯。他還演奏了許多電影配樂。

據法新社說，在新冠疫情大流行期間，他經常在社交網絡上發布巴赫和貝多芬等古典作曲家的表演，多次演奏以紀念新冠病毒大流行病的受害者並向醫務人員致敬。