俄羅斯侵烏戰爭罪第一審 今開庭

烏克蘭/戰爭罪第一庭審

2022年5月13日，在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭繼續之際，21歲的俄羅斯士兵瓦迪姆-希希馬林（Vadim Shishimarin）涉嫌違反戰爭法和戰爭準則，在烏克蘭基輔法庭審判前一次聽證會上坐在被告席上。

烏克蘭司法部門星期三今天開始了自莫斯科軍隊侵入該國以來的第一次戰爭罪審判，今天的審判涉及一名被指控槍殺手無寸鐵的平民的俄羅斯軍人。這次審判預計很快會有其他幾個審判跟進，這將是對烏克蘭司法系統的一次考驗，因為國際機構也對俄羅斯軍隊在該國犯下的虐待行為進行了自己的調查。

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據法新社報道，21歲的音譯為希希馬林Vadim Shishimarin將於14:00（格林尼治標準時間11:00）在基輔索羅面斯基Solomiansky地區法院出庭，解釋2月28日在烏克蘭東北部一名62歲男子的死亡事件。

這名來自西伯利亞伊爾庫茨克的軍人被指控犯有戰爭罪和預謀殺人罪，面臨終身監禁。

希希馬林的律師Viktor Ovsiannikov告訴法新社，"他了解對他的指控，"但沒有透露他的辯護策略。據烏克蘭當局稱，希希馬林正在與調查人員合作，他並承認了這些殺人指控事實。

這些都是在俄羅斯入侵開始後僅四天發生的。

據烏克蘭檢方稱，瓦迪姆-希希馬林（Vadim Shishimarin）是俄羅斯一個坦克師的一輛坦克指揮，當時他的車隊遭到攻擊。他和其他四名士兵一起偷了一輛車，在行駛開到蘇梅地區的舒帕希夫卡村附近時，他們遇到了一名騎自行車的62歲男子。據烏克蘭總檢察長辦公室稱，"其中一名軍人命令該被告殺死該平民，以便他不能舉報他們。

檢方在一份聲明中指控說，瓦迪姆-希希馬林隨後用自動衝鋒槍從車窗向外開火，該男子當場死亡，受害者當時離他的家只有幾十米遠。

法新社說，今年5月初，烏克蘭當局宣布逮捕了他，但沒有提供細節，同時公布了一段視頻，其中瓦迪姆-希希馬林說他來烏克蘭戰鬥是為了 "在經濟上資助他的母親"。

關於對他的指控，希希馬林解釋說：“我被命令開槍，我向他開了一次槍。他倒下了，我們就繼續上路。”

據希希馬林的律師Ovsiannikov說，這個案子很困難。" 律師說："我們在烏克蘭從來沒有過這樣的指控，我們沒有先例，沒有過判決書。Ovsiannikov補充說，他沒有看到當局對被告的 "任何侵權行為"，律師說，會把訴訟案進行到底。

據法新社，烏克蘭總檢察長Iryna Venediktova在Twitter上的一系列信息中都強調了該案件對她的國家的重要性。她說："我們已經開展了11000多起戰爭罪調查，並逮捕了40名嫌疑人。在等待他們出庭的同時，通過這第一次審判，我們正在發出一個明確的信號，即任何劊子手，任何在烏克蘭下令或幫助犯罪的人都不會逃脫法律制裁。

作為烏克蘭決心與時間賽跑的證據，兩名俄羅斯軍人將從周四開始接受審判，罪名是向烏克蘭第二大城市哈爾科夫東北部地區的民用基礎設施發射火箭。