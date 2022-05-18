德國前總理施羅德因與普京關係密切遭威脅剝奪政治待遇

德國/施羅德

德國執政聯盟周四將解決前政府首腦的特權問題，特別關注與俄羅斯總統普京關係密切並在俄羅斯團體中擁有多項授權的前總理施羅德。有消息稱，施羅德的待遇有可能遭剝奪。施羅德所在的社民黨甚至醞釀開除他的黨籍。

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由社會民主黨人、綠黨和自由黨組成的聯盟將對給予前政府首腦的福利做出改革，包括施羅德（1998-2005）和默克爾（2005-2021）都牽涉在其中。該聯盟的預算委員會在法新社周三看到的一份決議草案中，呼籲 "聯邦政府確保前聯邦總理的職能與該職能的持續義務保持一致，而不是只根據前總理的身份"。

不過，施羅德不會是唯一擔心的人，因為默克爾也可能看到她的福利待遇包括（員工、司機、辦公場所等）會被減少。但卷宗性質不一樣，因為這一改革法案主要針對的是施羅生，他已經成為德國的一個麻煩人物，包括對現總理構成負面資產。

根據聯盟黨的預算委員會指出，77歲的施羅德顯現與他的原先職務而有的持續義務。作為前總理，施羅德雖然在最近幾個月被他的一些助手紛紛拋棄，但他仍然有權在眾議院中擁有幾個辦公室，並擁有工作人員的預算。這一特權每年花費德國納稅人40萬歐元。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這位前總理一直處於壓力之下。與大多數在烏克蘭戰爭前出現在俄羅斯公司管理機構中的前歐洲領導人不同，施羅德仍然沒有辭職。這位前德國總理仍然是北溪公司（Nord Stream AG）股東委員會的主席，該公司是俄羅斯和德國之間有爭議的天然氣管道公司，他還是俄羅斯最大的石油公司--俄羅斯石油公司的監事會主席。

自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，施羅德被好幾個城市剝奪了榮譽市民稱號，並成為社會民主黨（SPD）要求開除他的目標，他在4月明確表示，除非莫斯科停止向德國輸送天然氣，否則他無意辭職。他說他不相信會出現這種情況。