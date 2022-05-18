德國聯邦議會走向與中國對抗的道路

世衛組織

據德國《世界報》報道，德國紅綠燈聯盟的議會黨團和在野黨聯盟黨議會黨團共同要求由舒爾茨領導的聯邦政府支持台灣加入世界衛生組織。該倡議針對的是中國的“政治權力遊戲”。北京可能會將這一倡議視為挑釁。

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交通燈聯盟的議會黨團和基民盟/基社盟議會黨團在一項聯合動議中，呼籲重又讓台灣加入世界衛生組織。在倡議書中，議員們要求政府在德國的世衛組織成員資格框架內，努力讓台灣的衛生部和衛生當局代表以觀察員身份參加世衛大會，並允許他們在世衛組織的其他機構中獲得觀察員地位。該動議預計將在本周四的聯邦議院全體會議上獲得通過。

在聯邦議會做出向烏克蘭運送重武器的決定後，這是在短時間內，聯邦議會向政府發出第二個外交政策指示。在烏克蘭問題上，決定是針對俄羅斯的。在台灣問題上，德國聯邦議院現在走向了與中國對抗的路線。

直到2016年，台灣被允許以觀察員身份參加世衛大會，並可部分參與世衛組織的技術簡報、機制和活動。在中華人民共和國的干預下，這種情況發生了變化。中國按照其一個中國政策，確保台灣自2017年以來被排除在外。

事實上，政治獨立的台灣正面臨著來自中華人民共和國及其統一要求的越來越大的壓力。除了軍事威脅外，北京還使用經濟和政治手段，以及網絡攻擊和造謠運動。北京也阻止台灣成為世衛組織的成員。

自民黨議會黨團外交政策發言人Ulrich Lechte向《世界報》表示，“全球健康和大流行病控制問題不是北京政治權力遊戲的正確框架。”台灣雖然在外交上處於孤立狀況，但在控制新冠病毒大流行方面做出了重要貢獻，捐贈了口罩，氧氣發生器和疫苗等醫療用品。“台灣也可以在世衛組織中做出重大貢獻。世衛組織在中國的壓力下，拒絕援助提議議，是不負責任的。這必須改變。”

根據德國科學和政治基金會（Stiftung Wissenschaft und Politik）最近的分析，台灣在東亞的地緣政治動態中具有巨大的重要性：“在地緣戰略上，是限制中華人民共和國進入太平洋的第一島鏈的一部分，在經濟技術上是一個主要的微芯片生產國。” 在自由民主與威權社會秩序的全球系統性衝突中，台灣 “作為一個鞏固的、多元化的民主和政治上對抗中華人民共和國威權制度的模式，佔據了突出地位”。

德國政府致力於一個中國政策，其中不包括對台灣的外交承認。儘管如此，仍有迴旋餘地，以加強與台灣的關係，並對抗中國恐嚇台灣的政策。由社民黨、綠黨、自民黨和基民盟/基社盟提出的關於台灣加入世衛組織的聯合動議，就是為了做到這一點。