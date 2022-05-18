烏克蘭軍方承認抵禦俄羅斯侵烏進入持久戰

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭國防部長Oleksiy Reznikov表示，隨着俄羅斯人尋求完全控制頓巴斯地區並佔領南部，與莫斯科的侵烏戰爭正在進入一個延時階段。

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據烏克蘭國防部長列茲尼科夫Oleksiy Reznikov周二告訴歐洲聯盟國防部長和北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格：“俄羅斯正在為長期軍事行動做準備。”烏克蘭國防部長認為，"戰爭正在進入一個漫長的階段。"這篇講話被貼在他的臉書Facebook賬戶上。

法新社引述烏克蘭國防部長列茲尼科夫稱，俄羅斯軍隊目前正在紮波羅熱和赫爾松地區所佔領土上加固其陣地，以便在必要時轉為防禦戰模式。列茲尼科夫說："目前，克里姆林宮的主要努力集中在試圖包圍和摧毀烏克蘭在頓涅茨克和盧甘斯克地區的武裝力量集團"，該地區在烏克蘭東部，部分掌握在親俄分離主義分子手中。

據烏克蘭國防部在周二的晚間報告中說，俄羅斯軍隊正在頓涅茨克地區進行 "沿整個接觸線的進攻"，並在鄰近的盧甘斯克地區進行部分進攻。

頓涅茨克州州長帕夫洛-基里連科在Telegram上說，星期二，頓涅茨克州有7名平民被俄羅斯軍隊殺害，另有6人受傷。而盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊說，在盧甘斯克州，俄羅斯軍隊正試圖在波帕斯納附近突破，並向烏克蘭控制下的該州主要城市之一塞維羅涅茨克進發，州長並報告說， "對平民的炮擊加劇了"，特別是在蓋爾斯克。

法新社稱，烏克蘭國防部長奧列克西-列茲尼科夫還對歐盟國防官員提到莫斯科的目標是 "建立一條連接俄羅斯和克里米亞的陸地走廊"，克里米亞半島在2014年被俄羅斯吞併，並企圖佔領 "整個烏克蘭南部"。

烏克蘭國防部長呼籲烏克蘭的西方盟友在向基輔運送武器方面進行更多協調，"以儘快解放烏克蘭的領土"。