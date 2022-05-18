美國也成立觀察調查團助查俄羅斯侵烏戰爭罪證據

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美國宣布成立一個 "戰爭衝突觀察站"，首撥600萬美元資助款項，以 "收集、分析和廣泛分享 "關於指控俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行的證據。

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據法新社引述美國國務院17日在一份聲明中說，新舉措包括按照 "國際標準""保存公開信息 "或依用商業衛星數據，以便在任何程序中有權使用這些信息，追究戰爭罪暴行的肇事人的責任。

據美國國務院聲明說："一個在線平台將與公眾分享美國這一戰爭衝突觀察站的文件，以幫助駁斥俄羅斯的虛假信息散播。

法新社說，美國已正式指控俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，包括針對平民的戰爭罪，並承諾努力追究肇事者和支持者的責任。

美國總統拜登親自將他的俄羅斯同僚普京總統稱為 "戰犯 "和 "屠夫"。拜登甚至比他自己的政府更進一步，指控說莫斯科在烏克蘭進行 "種族滅絕"。