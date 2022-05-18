芬蘭與瑞典敦促北約儘快批准入盟

芬蘭/瑞典/土耳其/北約

瑞典和芬蘭於周三正式聯合提交了加入北約的申請，.芬蘭總理周三在羅馬錶示，芬蘭和瑞典希望其北約成員資格 "儘快 "得到批准，但沒有提及威脅要阻撓的土耳其。芬蘭官方說，儘快開展批准程序是對芬蘭和瑞典安全的最好保證。

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據芬蘭總理桑娜-馬林18日周三在羅馬錶示，芬蘭和瑞典希望其北約成員資格 "儘快 "得到批准，但沒有提及威脅要阻撓的土耳其。

據芬蘭總理桑娜-馬林稱，"一些問題仍然需要解決"，但 "我們希望確保每個北約成員國儘快批准我們的申請。"桑娜-馬林是在意大利總理馬里奧-德拉吉會晤後還說：“儘快開展批准程序是對芬蘭和瑞典安全的最好保證。”

據意大利總理馬里奧-德拉吉說，作為大西洋聯盟的成員，意大利將 "在這個過渡時期支持芬蘭和瑞典"。"他說：“我們希望加快內部程序，使成員資格儘快生效。”

瑞典和芬蘭於周三正式聯合提交了加入北約的申請，但土耳其像聯盟30個成員中的每一個一樣必須得到土耳其的批准，目前土耳其堅持拒絕讓芬蘭與瑞典加入。

法新社說，土耳其總統埃爾多安指責瑞典和芬蘭不批准被土耳其指控為庫爾德工人黨等 "恐怖組織 "成員的引渡請求，或凍結對土耳其的武器出口。

北約組織理事會今天稱正在進行磋商，試圖克服安卡拉的反對。