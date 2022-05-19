回應法德？烏克蘭申請加入歐盟抱怨受二等待遇

烏克蘭/歐盟

烏克蘭外交部長庫萊巴今天周四批評歐盟某些國家在烏克蘭加入歐盟的問題上給予 "二等待遇"。德國總理朔爾茨幾分鐘前剛剛表示，他不贊成給烏克蘭加入歐盟 提供"捷徑"。此前法國總統馬克龍曾表示，烏克蘭加入歐盟將是長時間漫長程序。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kouleba周四譴責 "某些歐洲國家的首都 "在烏克蘭加入歐盟的問題上給予的 "二等待遇"。庫萊巴在推特上說："一些歐盟國家的首都近年來在烏克蘭的歐盟前景上實行的戰略模糊已經失敗，必須停止。"庫萊巴指此一 "二等待遇"傷害到烏克蘭人。

法新社說，德國總理朔爾茨幾分鐘前曾表示，他不贊成給烏克蘭提供加入歐盟的 "捷徑"。朔爾茨是在對德國聯邦議院議員的一次演講中說，"（烏克蘭）加入歐盟的道路上沒有捷徑，這對長期以來希望加入歐洲集團的六個西巴爾幹國家來說是公平的必要條件"。朔爾茨還說，法國總統馬克龍也正確地強調，加入進程不是幾個月或幾年的問題。

在5月9日的歐洲日演講中，馬克龍曾強調，被俄羅斯入侵的烏克蘭已經是 "我們歐洲聯盟的核心一員。但基輔渴望的加入歐盟的過程 "將需要幾年，實際上是幾十年"。馬克龍提議建立一個 "新的歐洲政治組織"，接納烏克蘭等申請加入歐盟的國家。

法新社說，這一觀點讓基輔感到驚訝，烏克蘭總統澤連斯基上周三提醒法國，"我們不能被遠遠推開"。澤連斯基說，"這就像一張桌子，全家人都在一起，你被邀請了，但你還沒有得到一張椅子。我認為這是不公平的。"

烏克蘭外長庫萊巴稍後第二天說，"對我們來說，為烏克蘭保留這個位置（在歐盟）是非常重要的。"