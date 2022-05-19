復旦大學在匈牙利建分校 可能柳暗花明了

匈牙利/中國/復旦大學分校

匈牙利憲法法院18日稍晚駁回了首都布達佩斯市長辦公室提出的公投要求。匈牙利布達佩斯市長辦公室不希望按照被指是民族主義的總理維克多-歐爾班的決定，開辦歐洲有史以來第一所中國大學。

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匈牙利憲法法院稱，根據憲法，不能就簽署的國際條約產生的義務舉行國家公民投票。"高等法院在官方的網站上發表一份聲明。

據法新社說，這座由反對派治轄的城市希望詢問居民，他們是支持還是反對廢除去年為匈牙利和中國之間的建造復旦大學分校的協議開綠燈的法律。

布達佩斯市長Gergely Karacsony在臉書上發文回應，承諾將繼續為 "讓居民對此事有發言權 "而奮鬥。他批評說，憲法法院的大多數成員 "顯然符合 "民族主義總理維克多-歐爾班的政治期望。

中國與匈牙利兩國希望在歐盟範圍內建立上海復旦大學有史以來的第一個分校，匈牙利政府稱這將使成千上萬的學生獲得高質量的學位。

但該項目的批評者認為復旦分校將是北京擴大影響力的一種方式，並警告將對學術自由帶來威脅。布達佩斯曾發生數幾千人示威，要求放棄該計畫。

法新社說，布達佩斯市政廳也不願意放棄多瑙河附近的土地，這些土地原本打算用來建造學生宿舍。布達佩斯市政府還譴責了該復旦大學分校計畫擡高了納稅人的成本。

建造復旦大學分校項目最初定於2024年，但已被推遲，預計匈牙利政府將在今年年底前詳細說明準備工作情況和建築預算的初步細節。根據Direkt36.hu網站泄露的機密文件，該項目估計將耗資15億歐元，主要由中國向匈牙利提供的13億歐元的貸款支付。