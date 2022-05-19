烏克蘭戰爭罪第一庭審：俄羅斯軍人請求受害人遺孀寬恕

烏克蘭/庭審戰爭罪

俄羅斯軍人希希馬林在烏克蘭基輔接受烏克蘭司法審判。 2022年5月19日照片

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一位因戰爭罪受審的俄羅斯軍人希希馬林周四在烏克蘭基輔一家法庭庭審上，向一位被殺害的烏克蘭平民的遺孀 "請求寬恕"。

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據法新社今天報道稱，因戰爭罪受審的俄羅斯軍人 "請求寬恕"。

法新社記者自基輔法院的該聽證會上報道指出，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，第一位因戰爭罪受審的俄羅斯軍人周四向一位被殺害的烏克蘭平民的遺孀 "請求寬恕"。

21歲的俄羅斯軍士長瓦迪姆-希希馬林說，"我知道你無法原諒我，但我請求你的原諒。"

希希馬林在與他承認於2月28日在烏克蘭東北部殺害的62歲男子的遺孀卡捷琳娜-切利波娃的聽證質詢對話中作上述表達。

該庭審18日正式開庭。這是烏克蘭遭侵略以來，第一場烏克蘭司法庭審遭指控犯有虐殺平民戰爭罪訴訟。