美國駐烏克蘭使館搬回基輔開業

烏克蘭/美國

美國周三重新開放了駐在基輔的大使館，美國在基輔的大使館在俄羅斯入侵烏克蘭前於2月中旬被關閉。美國還宣布新派駐烏克蘭大使。

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美國國務卿布林肯昨天宣布說，“我們正式恢復美國駐基輔大使館的運作。” 布林肯在聲明中說：“烏克蘭人民在我們的安全援助下，面對俄羅斯非法入侵，捍衛了他們的祖國，因此，星條旗得以再次在大使館上空飄揚。”

周三晚間，美國參議院還確認由職業外交官布里奇特-布林克擔任該國新任駐烏克蘭大使。自2019年前總統特朗普解除瑪麗-約瓦諾維奇大使的職務以來，美國一直沒有駐烏克蘭的大使。尤瓦諾維奇後來成為特朗普第一次遭彈劾審判中的關鍵證人，該審判圍繞特朗普暫停對烏克蘭的軍事援助展開。

參議院外交關係委員會主席、民主黨人鮑勃-梅嫩德斯（Bob Menendez）在一條推文中說，他自豪地領導參議院迅速確認布林克為大使。布林克是幾周前才被總統喬-拜登提名的。

2月14日，即俄羅斯入侵開始前十天，美國決定將美國駐烏克蘭大使館從基輔遷至靠近波蘭邊境的利沃夫，然後將使館所有人員撤離該國。在4月24日訪問基輔之後，布林肯和美國國防部長奧斯汀宣布，鑒於當地局勢特別是基輔及其周圍地區的局勢改善，美國將逐步恢復在烏克蘭的外交存在。

美國臨時代辦克里斯蒂娜-克維恩於5月2日返回利沃夫，並表示她希望在月底前回到首都。

布林肯說他已經為美國外交官採取了 "額外的措施來加強安全"，但沒有提供進一步的細節。

法新社說，一些歐洲國家已經重新開放了他們在基輔的大使館。