西前國王回國

避居海外近兩年的前國王胡安·卡洛斯一世19日晚乘私人飛機回國探親，23日再返回他現在的常居地阿拉伯聯合酋長國。現政府人士不希望卡洛斯住在馬德里郊外較小的薩爾蘇埃拉宮裡。西班牙左翼聯盟黨“我們可以聯盟”表示：“任何帶着胡安·卡洛斯一世國王歷史回到我們國家的人都英在邊境被捕並被繩之以法”。

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胡安·卡洛斯一世現年84歲。2020年6月，西班牙最高法院啟動對這位前國王所涉沙特阿拉伯高速鐵路合約腐敗案的調查。胡安·卡洛斯一世否認有任何違法行為。同年8月，他前往阿聯酋阿布紮比，定居至今。

胡安·卡洛斯一世在位末期曝光的多起醜聞使西班牙王室聲譽受到影響，包括國王女婿受腐敗調查、他本人在西班牙金融危機時期前往海外獵象，促使胡安·卡洛斯一世於2014年6月退位，傳位兒子費利佩六世。

西班牙王室方面說，前國王此行打算在西班牙西北部桑亨霍與親屬相聚，也會在首都馬德里見國王費利佩六世。王室聲明說，胡安·卡洛斯一世希望今後以“私人”行程“定期在西班牙探訪親友”。

英國廣播公司報道，西班牙檢方3月宣布放棄對前國王所涉三起腐敗醜聞的調查後，胡安·卡洛斯一世給費利佩六世去信，稱準備“適時”回國。西班牙政府當時回應，前國王有必要就經濟醜聞向國民做出解釋。