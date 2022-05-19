《解放報》：法國出現首例猴痘病例

首例猴痘病例

一種被稱為猴痘的罕見疾病正在歐洲蔓延。繼英國宣布發現確診病例後，歐洲數個國家也發現確診或疑似病例，且可能存在多條傳播鏈。19日消息，巴黎大區發現首例猴痘病例。《解放報》率先披露了上述消息，但還需衛生局的確認。

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5月18日晚間，西班牙衛生大臣達莉亞斯報告稱，西班牙國家微生物學中心對疑似猴痘感染病例身上採集的樣本進行檢測後，已確定7例陽性病例。馬德里一名衛生官員稱，這些患者可能需要住院接受治療。

葡萄牙衛生部門18日確認了5例猴痘病例，且仍在調查15例疑似病例，這些病例均為男性，皮膚均有受損情況。

英國衛生部門同日也宣布，新增2例猴痘確診病例。這2名患者與日前確診的首例患者不同，均沒有去過非洲。而5月7日發現的首例猴痘確診病例曾從尼日利亞乘飛機返回英國。這意味着，英國目前或存在多條猴痘傳播鏈。

除了歐洲，美國馬薩諸塞州的衛生官員也報告了一例猴痘確診病例，正在調查該病例是否與歐洲疫情相關。

英國天空新聞網此前報道稱，猴痘病毒最早於1958年發現。剛果（金）於1970年發現首例人感染猴痘病毒的病例。猴痘病毒感染者的癥狀類似於天花患者。初期癥狀包括髮燒、頭痛、肌肉酸痛、淋巴腫大、打寒戰和疲憊等。