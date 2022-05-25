侵烏戰損員嚴重？俄羅斯通過法律廢除參軍的年齡限制

俄羅斯/烏克蘭

2022年5月21日烏克蘭基輔一輛被擊毀的俄羅斯坦克照片。

在俄羅斯軍隊在烏克蘭的攻勢增加強度態勢下，俄羅斯議會周三廢除了參軍的年齡限制。法定層面上退休年齡以下即61.5歲的男性均可以被征入伍。消息沒有提及俄羅斯人應徵入伍的年齡下限。此前俄羅斯官方宣傳新兵不會上前線。英國媒體報告俄羅斯侵烏損兵折將嚴重，可能約有3分之一投入烏戰兵員死傷。斯科從未透露這些兵員損失的程度。

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俄羅斯通過法律廢除參軍的年齡限制。據法新社今天報道稱，俄羅斯議會杜馬（下院）網站援引議會議員安德烈-卡爾塔波洛夫的話說：“該法案的通過將吸引愛好軍隊的志願者加入軍隊。”

至此，只有18至40歲的公民才被允許與軍隊簽署第一份入伍合約。對於外國來說，這個參軍年齡限制是18至30歲。

俄羅斯從現在起，任何未達到法定退休年齡（目前男性為61.5歲）的志願者都有可能加入軍隊。

法新社說，俄羅斯軍隊正在烏克蘭展開軍事攻勢，但軍事進攻遭到了烏克蘭的激烈抵抗，結果是俄羅斯遭受了重大的物質和人員損失，儘管莫斯科從未透露這些損失的程度。

俄羅斯在4月啟動了2022年春季徵兵工作，目的是將134500名年輕人送往軍營，但當局保證不會將這些應徵者送往前線。