侵烏戰爭3個月：澤連斯基譴責西方仍沒有團結應對

烏克蘭/達沃斯

針對俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭已經有3個月的時間，烏克蘭總統澤連斯基周三今天譴責西方國家在烏克蘭戰爭中仍然缺乏團結應對。澤連斯基批評了匈牙利總理維克多-奧爾班的立場，奧爾班在現階段不願意對俄羅斯石油實施禁運。澤連斯基批評說，"匈牙利有問題！"

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）今天在瑞士達沃斯發表講話，批評稱， "我的問題是：在西方是否有團結統一的做法？我沒有看到，"澤連斯基在瑞士達沃斯經濟論壇的視頻會議上感嘆說，“烏克蘭需要一個團結的歐洲的支持。”

澤連斯基說，“瑞典和芬蘭加入北約，是否有團結的說法？沒有。” 澤連斯基在達沃斯由烏克蘭舉辦的今天的早餐會上說：“那麼，西方是否團結了呢？ 沒有。”澤連斯基說："我們的強項是國家內部的團結，現在則取決於西方的團結，要堅強並堅定地支持烏克蘭，反抗俄羅斯。

據澤連斯基說：“當我們大家真正團結起來時，我們將對俄羅斯有優勢。”

烏克蘭總統澤連斯基說，他再次感謝美國總統拜登提供的400億美元的新財政援助烏克蘭的計畫。

澤連斯基強調說："我們需要一個團結的歐洲的支持。" 澤連斯基批評了匈牙利總理維克多-奧爾班的立場，奧爾班在現階段不願意對俄羅斯石油實施禁運。澤連斯基批評說，"匈牙利有問題！"