北約秘書長：自由比自由貿易更重要，保護我們的價值觀比利潤更重要

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北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）5月24日受邀在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表主旨演講時表示，如果各國用短期的經濟利益來換取長期的安全，那就犯了一個錯誤。他強調：“自由比自由貿易更重要。保護我們的價值觀比利潤更重要。”

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斯托爾滕貝格在演講中指出：“普京總統對烏克蘭的戰爭已經打破了歐洲的和平。這確實是一個遊戲規則的改變。不僅僅是對歐洲的安全。而是對全球秩序而言。北約在應對俄羅斯的侵略方面有兩項基本任務：向烏克蘭提供支持，並防止戰爭升級。”他補充說：“多年來，北約和北約盟國一直支持烏克蘭。特別是美國、加拿大、英國，還有土耳其。為數以萬計的烏克蘭士兵提供裝備和訓練。我們看到這正在帶來的變化，在戰場上的每一天。”

斯托爾滕貝格說：“自俄羅斯入侵以來，我們已經大大加強了（對烏克蘭的）支持。提供了數十億美元的武器和其他援助，以幫助烏克蘭維護其體現在《聯合國憲章》中的自衛權。”他強調：“北約的主要責任是保護所有盟國，並防止這場戰爭升級，造成更大的死亡和破壞。我們可能對俄羅斯的野蠻入侵感到震驚。但我們不應該感到驚訝。這次入侵是有史以來預測最好的軍事侵略行為之一。”

斯托爾滕貝格談到：“俄羅斯對烏克蘭的攻擊是其多年來一個模式的一部分。莫斯科使用軍事力量來實現其政治目的：對（車臣首府）格羅茲尼的破壞，入侵格魯吉亞，吞併克里米亞，對（敘利亞）阿勒頗的轟炸。而現在，在烏克蘭發動的戰爭。”他補充說：“自2014年第一次入侵烏克蘭以來，北約一直在進行調整和準備。我們增加了國防開支並投資於現代能力。我們在歷史上第一次在我們聯盟的東部地區部署了戰鬥群。我們提高了我們部隊的準備程度，並建立了新的防禦領域，包括太空和網絡空間。”

斯托爾滕貝格說：“當俄羅斯今年再次入侵烏克蘭時，北約已做好準備。我們在我們聯盟的東翼部署了額外的部隊。今天，我們有超過40000名部隊由北約直接指揮，得到了重要的空中和海上資產的支持。我們將多國戰鬥群的數量增加了一倍。從波羅的海到黑海，我們有10萬部隊處於高度戒備狀態。隨時準備對任何侵略行為作出反應。並保衛北約的每一寸領土。”他續稱：“這就是威懾。為了消除莫斯科的任何誤解或誤判的空間。不是為了挑起衝突，而是為了防止衝突和維護和平。”

斯托爾滕貝格說：“去年12月，普京總統向北約發出了最後通牒。他要求籤訂一份具有法律約束力的條約，重寫歐洲的安全架構，重新建立勢力範圍。迫使北約從我們聯盟的東翼地區撤出，並終止北約的擴張。他希望北約在他的邊界上少一點（存在），並發動了一場戰爭。現在他的邊界上有更多的北約組織（存在），還有更多的成員國。芬蘭和瑞典申請加入北約的決定是歷史性的。它表明，歐洲安全不會被暴力和恐嚇所左右。”

斯托爾滕貝格指出：“所有的盟國都同意，北約的擴張是一個巨大的成功，在整個歐洲傳播了自由和民主。所以我相信，我們將能夠找到一種方法來解決所有盟國的安全關切，並歡迎北約最親密的夥伴加入我們自由國家的大家庭。”他表示：“芬蘭和瑞典的成員資格也將加強北約和歐盟之間的緊密聯繫。”

斯托爾滕貝格強調：“歐洲安全和跨大西洋安全是深深地交織在一起的。現如今，近6億歐洲人生活在北約國家，而歐盟93%的人口都受到北約的保護。北約和歐盟之間越來越緊密的協調對於應對當前的危機至關重要。正如你們剛才從馮德萊恩（歐盟委員會主席、Ursula von der Leyen）那裡聽到的，北約盟國和歐洲聯盟對普京的戰爭機器實施了前所未有的制裁。從瑞士到韓國的國家已經加入我們，也實施了制裁。”

斯托爾滕貝格提出：“這些大規模的制裁提醒我們這場衝突的一個重要教訓，即我們不應該用長期的安全需求來換取短期的經濟利益。烏克蘭的戰爭表明，與專制政權的經濟關係如何會產生脆弱性。過度依賴關鍵商品的進口，如能源。出口先進技術（如人工智能）造成的風險。以及外國對關鍵基礎設施（如5G）的控製造成的復原力減弱。“

斯托爾滕貝格說：“這是關於俄羅斯，但也是關於中國的（問題）。另一個不認同我們價值觀的專制政權。而這破壞了基於規則的國際秩序。國際貿易無疑帶來了巨大的繁榮。我和我們今天在座的許多人，包括布蘭德(挪威前外交大臣、Børge Brende)，都為促進一個更加全球化的經濟而努力工作。但我們必須認識到，我們的經濟選擇對我們的安全有影響。”

斯托爾滕貝格說：“自由比自由貿易更重要。 保護我們的價值觀比利潤更重要。”他介紹稱：“在下個月於馬德里舉行的北約峰會上，北約領導人將作出大膽的決定。繼續加強和調整我們的聯盟。為了這個更加危險和競爭激烈的世界。”他補充說：“烏克蘭的衝突凸顯了歐洲和北美在北約組織中團結一致的重要性，以及與我們在世界各地誌同道合的夥伴合作的重要性。為了捍衛我們的價值觀，促進和平與繁榮。本着達沃斯精神，我也指望在座的各位。”

在隨後的問答環節中，活動主持人、世界經濟論壇主席布蘭德提問稱：“秘書長，我只想跟進你最後關於價值觀的觀點。我想你說的大意是，我們必須願意麵對現實，為我們的自由付出代價。那麼，事後看來，你在過去做了什麼，你會以不同的方式做，這將如何影響未來的政策？你是在間接提及北溪2號的問題嗎？”

斯托爾滕貝格回答說：“是的，不僅是間接的，而且是直接的。我想我們都吸取了教訓，當然......而你和我實際上一直在挪威政治中積極爭論，大量和強烈地支持自由貿易協定、與歐盟的一體化和經濟全球化，以及更多的全球貿易和更多的全球經濟。自由貿易給我們所有人帶來了大量的繁榮和財富。但問題是，它是有代價的，因為這種貿易，這種與專制政權的經濟互動，有些是破壞了我們的安全。然後我們必須選擇安全，而不是脆弱性和對專制政權的過度依賴。”

斯托爾滕貝格說：“因此，這種想法，你知道，我們應該擁有天然氣的自由貿易，意味着我們可以從俄羅斯購買儘可能多的天然氣，這是錯誤的。這很危險。它為俄羅斯提供了一個恐嚇和用來對付我們的工具，這一點現在已經被清楚地證明了。我很遺憾地說，因為我記得在20世紀90年代——我當時是挪威的能源部長；我們實際上認為我們可以通過來自挪威、北非和俄羅斯的供應來擴大歐洲的天然氣市場。”

斯托爾滕貝格說：“與中國的貿易，當然有巨大的好處。我不是在反對與中國的貿易。但我是說，例如，對5G網絡的控制具有至關重要的安全意義，我們不能說為了利潤和自由貿易，我們只是開放這些網絡，也為那些在涉及我們安全時實際上不可靠的供應商開放。”

斯托爾滕貝格說：“然後，更......北約的技術優勢，即我們將永遠掌握最好和最先進的技術，一直是我們安全的根本。而現在我們看到新的和顛覆性的技術，人工智能、量子計算、自主系統。這被整合到所有新的現代武器系統中。而如果你只是分享這種技術，我們可能會賺一些錢，但我們也會破壞我們的安全。因此，自由比自由貿易更重要，保護價值觀比利潤更重要。這是我認為我們都必須考慮到的一個教訓，也意味着它必須影響我們組織經濟的方式。”