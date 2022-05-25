摩爾多瓦親俄前總統被抓 莫斯科力表關注

摩爾多瓦/俄羅斯

俄羅斯副外長安德烈-魯登科25日周三說，俄羅斯將確保摩爾多瓦親俄的前總統伊戈爾-多東的權利得到尊重，該前總統因被指控叛國和腐敗而在摩爾多瓦被拘留。

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俄羅斯副外長安德烈-魯登科周三說關注摩爾多瓦前總統伊戈爾-多東Igor Dodon被抓事件。俄羅斯新聞機構援引俄羅斯外交部副部長的話說，"我們認為這是摩爾多瓦的內部事務。然而，我們不希望執政當局利用目前的局勢開始對以前的政治對手算賬。

俄羅斯副外長強調說：“這就是為什麼我們將謹慎地確保多東在司法程序中的權利得到尊重並符合國際標準。”

周二，涉嫌叛國和腐敗的伊戈爾-多東被拘留，在這個前蘇聯共和國的首都基希訥烏，司法下令對這位前領導人的辦公室和住所進行了十幾次的搜查，自俄羅斯在烏克蘭發動軍事進攻以來，親西方和親俄羅斯的拉鋸戰在摩爾多瓦愈演愈烈。

調查人員懷疑多東在2019年從一個政治盟友和硫化物寡頭Vlad Plahotniuc那裡拿了錢，該寡頭後來流亡在外，受到美國的制裁。

伊戈爾-多東在2016年至2020年期間擔任摩爾多瓦總統，並得到莫斯科的公開支持。

在腐敗和地方性貧困的背景下，針對多東的多個醜聞有司法調查之後，親歐的馬亞-桑杜贏得了2020年和2021年的總統和立法選舉，牢固地確立了她的權力。

自俄羅斯發動對烏克蘭侵略攻勢以來，摩爾瓦多採取了對基輔的強烈支持立場。摩爾多瓦接納了難民，申請加入歐盟，並獲得了歐洲關於大幅增加軍事援助的承諾。

法新社說，摩爾多瓦是與烏克蘭接壤的親俄羅斯分離主義領土外德涅斯特的所在地，特別是自從該分離地區說4月遭到來自烏克蘭的火力攻擊後，摩爾多瓦擔心莫斯科可能將該國作為下一個侵略攻擊的目標。

bur/pz