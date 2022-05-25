歐盟競爭事務專員：歐洲工業很大一部分基於俄中並不天真，而是貪婪

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歐盟委員會執行副主席兼競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）近日在接受多家歐洲經濟媒體聯合採訪時表示，歐洲工業的很大一部分是基於“來自俄羅斯的非常便宜的能源、來自中國的非常廉價的勞動力和來自台灣的高補貼半導體”。她指出，歐洲對這些風險的存在並不天真，而是貪婪。

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丹麥人維斯塔格在採訪中指出，歐洲人將其大部分能源供應委託給俄羅斯，“是貪婪，而不是天真”。她說：“我們並不天真，我們一直很貪婪。我們的工業是圍繞俄羅斯能源建立的，首先是因為它很便宜。”

維斯塔格補充說，歐洲人的態度與“中國的許多產品或台灣的芯片是一樣的，我們去那裡首先是為了降低生產成本”。她認為，但這樣做“有一個很大的風險溢價，即依賴性，我們現在正在支付烏克蘭戰爭的後果。”

維斯塔格強調：“從現在開始，我們將不得不支付安全溢價”，特別是通過轉向液化天然氣（LNG），這更昂貴，但它可以帶來“穩定和可預測性，這將導致投資”。她還警告歐盟成員國不要對天然氣實行國家價格上限，使用補貼天然氣產生的電力隨後將流入鄰國。

維斯塔格表示，歐洲不能簡單地接受這種依賴性作為交易的一部分。她說，歐洲必須使其貿易多樣化並願意付出更高的代價，必須擴大回收利用。她坦言稱，歐洲的消費者最終將不得不為這些變化買單。