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澤連斯基敦促西方團結 俄籲解除制裁避糧食危機

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visioconférence au forum économique de Davos en Suisse
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visioconférence au forum économique de Davos en Suisse © FABRICE COFFRINI/AFP
作者： 法廣
4 分鐘

烏克蘭總統澤連斯基表示，只願意跟普京直接談判，且批評西方國家不團結；俄羅斯外交部副部長魯登科呼籲，若要避免爆發全球糧食危機，國際社會必須解除針對俄國的制裁。

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烏克蘭總統澤連斯基25日表示，針對該支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略到什麼程度，西方國家仍然意見分歧。他並強調，只願意跟俄羅斯總統普京直接談判，而不想通過中間人進行調解。

 

路透社報導，澤連斯基表示，如果普京“了解實際情況”，就有可能透過外交手段找出解決衝突的辦法。

澤連斯基向俄方喊話，要求把軍隊撤回到2月24日俄羅斯侵略開始前的戰線。澤連斯基說：“那可能是走向談判的第一步。”他表示，俄方對於談判一直採拖字訣。

澤連斯基批評，西方挺烏抗俄，內部卻意見分歧。他在世界經濟論壇一場針對烏克蘭的分組討論中說：“團結攸關武器供應。我的問題是：真的有這樣的團結嗎？我看不到。等我們真的團結了以後，我們對俄羅斯才會有巨大優勢。”

俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）25日表示，若要避免爆發全球糧食危機，國際社會必須解除針對俄羅斯進軍烏克蘭所祭出的制裁。

根據俄羅斯媒體報導，魯登科表示：“解決糧食問題必須採取全面性作法，包括解除對俄羅斯出口和金融交易祭出的制裁。”

他並說：“同時也須要烏克蘭在船舶停泊的所有港口將佈下的水雷清除，俄羅斯願意提供必要的人道救援通道。”

俄羅斯在烏克蘭的作戰行動以及國際對俄羅斯祭出的一連串制裁，已阻斷俄烏兩國的肥料、小麥和其他大宗物資供應。

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