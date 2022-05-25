烏克蘭戰爭罪第一審判後 俄羅斯也醞釀審判烏軍人

俄羅斯/烏克蘭

2022年5月24日，俄羅斯入侵烏克蘭的第90天，烏克蘭東部頓巴斯地區索萊達鎮的一家工廠遭轟炸。

俄羅斯官方媒體周三援引俄羅斯副外長安德烈-魯登科的話說，一旦俄羅斯也審判遭拘押到烏克蘭軍人，俄羅斯才考慮與烏克蘭進行囚犯交換。

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據俄羅斯副外長安德烈-魯登科說："我們將在那些投降的烏克蘭軍人被審判並作出判決後才考慮這一切。在此之前，關於交換的討論還為時過早。

法新社說，上周，烏克蘭戰略城市馬里烏波爾的最後一批烏克蘭守軍投降，他們在巨大的Azovstal鋼鐵廠中躲藏並抵抗數周。據俄羅斯國防部稱，近4000名烏克蘭士兵在該港口城市被俘。

烏克蘭當局希望組織交換戰俘，但莫斯科一再表示，它認為其中至少有一些屬於亞速團的戰俘不是士兵，而是犯有戰爭罪的新納粹主義分子。

上周六，俄羅斯議員和談判代表列昂尼德-斯盧茨基說，莫斯科將 "研究 "用亞速戰鬥人員交換維克多-梅德韋丘克的可能性，梅德韋丘克是一名烏克蘭政治家和富有的商人，據稱與普京關係密切，4月中旬在烏克蘭被捕。

然而，俄羅斯副外長魯登科今天表示，沒有考慮進行可能的交換。"不，我們沒有在研究這個問題。他說：在外交部我們沒有這些信息。

據親俄分離主義領導人丹尼斯-普希林周二表示，自封的頓涅茨克共和國檢察長辦公室正在與莫斯科就審判烏克蘭囚犯的法庭組成進行合作。他說："有必要讓不同國家的代表最大限度地參與進來，"他聲稱，"一系列國家已經事先同意參與這個國際法庭"，但沒有提供進一步細節。

但俄羅斯外交部副部長安德烈-魯登科說他沒有這方面的信息。