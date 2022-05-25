瑞典向土耳其保證不向“恐怖組織” 提供金錢武器 力爭加盟北約

瑞典周三(25日)向土耳其保證，不會向“恐怖組織”提供金錢或武器，而安卡拉則威脅要阻止瑞典加入北約的同時，指責它支持庫爾德團體。

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瑞典女首相馬格達萊娜.安德森在斯德哥爾摩的一項新聞發布會上說： “我們當然不會向恐怖組織提供金錢，也不提供武器給他們。”

瑞典領導人已表明，希望能消除她在土耳其指控中所發現的一些“模稜兩可”的問題。 瑞典和芬蘭兩國的代表團，周三開始在土耳其安卡拉進行討論，試圖解決這一爭端，該爭端阻礙了北約啟動與這兩個北歐國家的入盟談判。

土耳其自 1952 年以來一直是北約聯盟的成員國，因此能夠阻止任何新的加入行動，周一土耳其公布了若想解除這一令人感到意外的抵制條件的清單。 土耳其別要求引渡在瑞典領土上的一些人員，並稱這些人是其死敵 庫爾德工人黨（PKK）及其在敘利亞的 YPG 分支的“恐怖分子”。 土耳其政府 還指責瑞典曾經宣布向庫爾德工人黨PKK 和 YPG 組織提供 3.76 億美元的援助，並向他們提供武器，“特別是反坦克武器和無人機”。

自2019 年 10 月土耳其在敘利亞北部發動軍事進攻以來，土耳其最終呼籲瑞典解除對該國的武器出口禁運。

瑞典和芬蘭上周提交了歷史性的加盟北約的申請案，由於俄羅斯入侵烏克蘭而導致這兩國放棄他們維持了數十年的不軍事結盟的政策。 如果說土耳其的抵制威脅這兩個國，它不滿的對象主要是針對斯德哥爾摩。