遭制裁的俄羅斯有錢人及企業家紛紛投奔迪拜

俄羅斯/阿聯酋

俄羅斯的商人、企業家、律師、藝術家......越來越多的俄羅斯人搬到了迪拜。受與俄羅斯入侵烏克蘭有關的制裁影響，他們在這個富裕的海灣酋長國受到 "歡迎 "，迪拜歡迎富有的外國人。

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據法新社今天報道稱，迪拜的IFZA是為吸引外國投資而設立的眾多自由區之一，"俄羅斯企業家和初創企業的數量比去年增加了10倍，"據IFZA執行董事約亨-克內希特說，IFZA從技術公司、軟件公司開始。克內希特說：現在這裡有各種各樣的公司、藝術館、轉售商、備件供應商。

據稱，這些公司 "帶着員工來，租用辦公室和倉庫"，克內希特也是迪拜的外籍人士，他說，迪拜是組成阿拉伯聯合酋長國的七個酋長國之一。據克內希特說，由於對莫斯科實施的經濟制裁，商業領袖被迪拜友好的商業和金融中心所吸引，同時也被迪拜在烏克蘭衝突方面的中立性所吸引。

克內希特堅持認為，在這個擁有900萬居民的國家，90%是外國人，主要是來自亞洲的低技能工人，俄羅斯投資者是受歡迎的。迪拜也在尋求在新冠病毒疫情之後的復蘇中吸引投資者。

作為一個豪華旅遊目的地，迪拜經常被指責為避稅天堂，一直以來，對房地產感興趣的俄羅斯富豪客戶經常光顧。據彭博社報道，其中有現在受到西方制裁的寡頭，如切爾西俱樂部的前老闆羅曼-阿布拉莫維奇，他去年3月來迪拜參觀房屋。

據房地產機構AX Capital的瓦萊里婭-佐洛特科（Valeria Zolotco）說："還有很多俄羅斯名人、歌唱家和演員，他們在迪拜已經是房主，現在想在那裡生活。

該酋長國已成為一個後備基地，而且不僅僅是百萬富翁。幫助公司在迪拜成立的Virtugroup公司首席執行官喬治-霍吉說：我們看到越來越多的中小企業和初創企業都希望搬遷，以確保他們的業務的連續性。

對俄羅斯的金融和貿易制裁給俄羅斯公司帶來了重大挑戰，無論是在供應商、客戶、勞動力還是物流方面。俄羅斯法律公司FTL Advisers的合夥人達里婭-內夫斯卡婭可以證明這一點。她說："我們的許多客戶發現在國外工作很困難，"她指的是尋求在 "中立管轄區 "建立自己的 "普通"的、未經批準的公司。

這位年輕女性自己決定離開莫斯科，要在迪拜開設辦事處。她認為，"我的專業是國際法，我認為很快在俄羅斯就沒有國際項目了。" 但對涅瓦斯卡婭來說，就像許多俄羅斯公民一樣，在其他地方開始新的生活並不容易。由於俄羅斯銀行信用卡在國外無法使用，銀行態度頑固，以及莫斯科對貨幣外流的限制，搬家是一場艱苦的戰鬥。據達里婭-內夫斯卡婭說，一個多月來，她一直試圖收回從莫斯科轉到迪拜的5000歐元，但被設在歐洲的相應銀行凍結。

據涅瓦斯卡婭抱怨說，"我認為這不公平，我不是一個被制裁的人，但我的錢被凍結了，我在俄羅斯無法碰到我的錢，"涅瓦斯卡婭說，由於這些限制，她離開俄羅斯時只能在帶走1萬美元。涅瓦斯卡婭說，國際制裁尤其影響俄羅斯中產階級，他們與寡頭不同，儘管有錢但很少擁有外國護照或外國賬戶。

照她的說法，迪拜提供了 "商業機會"，說她認為這是一個沒有反俄情緒的國際城市。“我不覺得自己在這裡是個罪犯。我被當作一個正常人對待。”