俄軍集中火力猛攻烏東塞維羅多涅茨克 澤連斯基呼籲得到重武器

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊正尋求不惜一切代價奪取烏克蘭東部城市塞維羅多涅茨克，烏克蘭擔心局勢有蔓延的風險，呼籲提供更多重型武器以配合抵禦俄羅斯的火力。

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據法新社今天發自烏克蘭東部報道稱，在烏克蘭東部的一些地區，俄羅斯軍隊的攻勢已經集中了幾個星期。

據烏克蘭總統澤連斯基稱，"就裝備而言，就士兵的數量而言，俄羅斯軍隊顯然更有優勢，"烏克蘭總統沃洛季米爾-澤倫斯基在其每日視頻信息中說，烏克蘭部隊和保衛國家的各方正在抵抗俄羅斯軍隊在東部的極其殘酷的攻勢。他說：“我們需要我們的合作夥伴的幫助，特別是武器。” 同一天，烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kuleba也呼籲提供更多的重型武器。

烏克蘭希望得到能夠同時發射數枚火箭彈的移動裝置。庫萊巴說，"這確實是我們急需的武器，"庫萊巴在瑞士達沃斯經濟論壇上與各國政府官員和商界領袖進行了一系列會談。他告訴記者："頓巴斯的戰鬥與二戰的戰鬥非常相似。他說，在烏克蘭東部的這一地區，一些村莊和城鎮已不復存在，該地區已連續數日遭受猛烈炮擊。

據庫萊巴說："他們已經被俄羅斯的炮火和俄羅斯的多管火箭發射器變成了廢墟。" 庫萊巴說，這正是烏克蘭所缺乏的武器類型。

俄羅斯軍隊越來越接近塞維羅多涅茨克，這個在戰前擁有約10萬居民的城市，俄羅斯軍隊稱拿下它，以便完全控制頓巴斯，早前這個採礦盆地已經被莫斯科支持的親俄分裂分子部分佔領。

據該地區州長謝爾蓋-蓋達伊周三說，"俄羅斯軍隊已經推進到很近距離，他們現在可以向塞維羅涅茨克發射迫擊炮打擊"。據他警告說，這個城市 "簡直是在被摧毀"。

據州長在周三晚上說，約有15000人仍在該鎮和周圍的村莊。儘管炮火不斷，但他們中的絕大多數人不想搬家。在這個地區，前線城鎮的居民已經被清空，不聽話的人，往往是老年人，大部分時間都躲在地下室里。

蓋達伊說，在附近的利塞尚斯克市，警察接管了埋葬死者的葬禮服務。他說，至少有150人不得不被埋在那裡的一個萬人坑裡。

烏克蘭外長庫萊巴在達沃斯說："那些在向烏克蘭供應重武器問題上拖拖拉拉的國家必須明白，他們每花一天時間來決定，權衡不同的論點，就會有更多的人被殺害。

法新社說，而面對人們對烏克蘭目前因俄羅斯封鎖其港口而無法出口糧食的擔憂，庫萊巴指出，基輔正在與聯合國討論從敖德薩港安全通行的可能性。

周三，烏克蘭總統澤連斯基總統在達沃斯通過視頻會議發言，呼籲他的西方盟友停止向俄羅斯或其利益獻媚。澤連斯基批評說，"無論俄羅斯國家做什麼，總有人會說：讓我們把利益權衡考慮進去。今年在達沃斯，我們又聽到了這種聲音。"

澤連斯基說，我們必須盡一切可能讓世界養成在任何時候都考慮考慮烏克蘭的習慣。他說："這樣，烏克蘭人的利益就不會被那些總是急於趕去與獨裁者進行另一次會面的人的利益所壓倒。"

澤連斯基沒有指名道姓地說獨裁者是俄羅斯總統普京。

據法新社，周三早些時候，澤連斯基呼籲 "支持一個團結的歐洲"，對西方在這場剛剛進入第四個月的戰爭面前缺乏凝聚力表示遺憾。

在南部戰線上，莫斯科正在努力鞏固其在過去三個月中所征服的領土的地位。俄羅斯宣布，它將允許紮波羅熱和赫爾松地區的居民通過 "簡化程序 "申請得到俄羅斯護照。

烏克蘭立即譴責這一措施，認為它是莫斯科希望徹底吞併這些領土的證據。