斡旋芬瑞加入北約在安卡拉受阻 馬克龍今與艾爾多安電敘

土耳其/法國/北約/芬蘭/瑞典

法國總統馬克龍今天應當與土耳其總統埃爾多安舉行會談。艾爾多安堅持威脅要在烏克蘭危機中否決芬蘭和瑞典加入北約。

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法新社引述法國總統府表示，兩人電話將於上午11點30分接通，馬克龍在法國里維埃拉的總統府住所之一Fort de Bregançon與艾爾多安會談。法國總統府說，馬克龍將在那裡停留幾天，周四是法國的公共假期。

安卡拉周三警告說，在接待了瑞典和芬蘭的外交官代表團之後，如果沒有從這兩個國家獲得有關其安全關切的 "具體措施"，土耳其將不會同意這兩個國家加入北約。

土耳其反對將北約組織擴展到這兩個國家。土耳其的立場在北約內部引發了一場危機，這兩個國家在俄羅斯入侵烏克蘭後申請加入北約，並得到了絕大多數成員國的支持。特別是芬蘭與俄羅斯有着1300公里的陸地邊界，芬蘭尤其對安全陡升憂慮。

土耳其指責北歐國家，特別是有大量土耳其流亡者的瑞典，窩藏庫爾德工人黨的庫爾德武裝分子，而土耳其認為庫爾德工人黨是一個恐怖組織。土耳其還譴責傳教士法土拉-居倫的支持者的存在，艾爾多安懷疑法土拉-居倫策畫了2016年7月的政變企圖。

據土耳其總統府發言人、埃爾多安總統的一位密友說，安卡拉現在要求兩國針對 "恐怖組織的組織、金融和媒體存在""採取具體措施"。