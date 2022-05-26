朔爾茨稱相信普京在烏克蘭戰爭中必敗

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德國總理朔爾茨今天表示，他相信俄羅斯不會贏得烏克蘭戰爭，並表示德國不會允許普京總統主宰和平。

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德國總理奧拉夫-肖爾茨周四在瑞士達沃斯世界經濟論壇上說，"普京決不能贏得他發動的侵烏戰爭。而且我相信：普京不會贏得戰爭。" 德國總理朔爾茨在瑞士達沃斯世界經濟論壇會議上發表講話時說，三個多月前發動入侵烏克蘭的俄羅斯總統普京 "已經錯過了他的戰略目標"，朔爾茨說，判斷 "入侵整個烏克蘭 "似乎 "比進攻開始時更遙遠"。

朔爾茨說，這既是由於烏克蘭軍隊的 "令人印象深刻 "的抵抗，也是由於西方盟友的反應，他們對莫斯科實施了前所未有的制裁，並支持基輔，包括在軍事上。

據德國總理朔爾茨說，"我們沒有做任何會使北約組織捲入戰爭的事情。因為這將意味着核大國之間的直接對抗，"他重申說，但 "這是一個讓普京明白他將無法支配和平的問題。烏克蘭不會接受，我們也不會接受。" 朔爾茨堅持說，"我很清楚，普京只有意識到他無法打破烏克蘭的抵抗，才會認真地進行和平談判。"

法新社說，戰鬥目前集中在烏克蘭東部，俄羅斯軍隊正試圖不惜一切代價奪取塞維羅涅茨克市。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基擔心事態蔓延的風險，周三呼籲提供更多重型武器以配合抵禦俄羅斯的火力。

德國總理朔爾茨沒有直接回應對德國政府在向基輔以及波蘭和波羅的海國家等一些東歐國家提供作戰坦克等重型武器方面過於膽怯的批評。

烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kouleba在達沃斯的另一場會議上表達了他的挫敗感。庫萊巴說，"我們讚賞德國政府為尋找重型武器所做的一切努力"，以使烏克蘭能夠自衛。然而他批評說，"我不明白為什麼這麼複雜。"